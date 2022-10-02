Lula vota em São Bernardo e diz que fanáticos bolsonaristas terão de se adequar

O ex-presidente também afirmou que não é preciso governar com o Centrão, grupo de partidos que costuma dar sustentação ao Executivo no Congresso Nacional. "Ninguém precisa governar com Centrão. Você governa com os partidos que elegerem deputados e senadores", declarou o petista, que espera "muita gente diferente" eleita hoje. "Alckmim e eu temos muita experiência em trabalhar na adversidade. Não queremos que para a gente governe tenha que ter Congresso subserviente. Não queremos isso. Queremos Congresso que cobre, aprove leis, dispute com o governo".