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Eleições 2022

Lula chega para votar em São Bernardo do Campo, seu berço político

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou pouco antes das 9h deste domingo (2) à Escola Estadual Firmino Correia de Araújo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 09:18

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 09:18

Lula chega para votar em São Bernardo do Campo
Lula chega para votar em São Bernardo do Campo Crédito: Bruno Santos/Folhapress
O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou pouco antes das 9h deste domingo (2) à Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, seu berço político para votar.
Líder nas pesquisas de intenção de voto e em busca de liquidar a eleição já neste primeiro turno, Lula está acompanhado da esposa, a socióloga Janja, do vice, Geraldo Alckmin (PSB), de seus candidatos a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e a senador, Márcio França (PSB), e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
Após votar, Lula concederá coletiva de imprensa. Às 17 horas, acompanhará a apuração dos votos em um hotel na região central da capital paulista e, à noite, participa de ato na Avenida Paulista, independentemente do resultado do pleito.

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