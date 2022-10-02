Lula chega para votar em São Bernardo do Campo, seu berço político

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou pouco antes das 9h deste domingo (2) à Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, seu berço político para votar.
Líder nas pesquisas de intenção de voto e em busca de liquidar a eleição já neste primeiro turno, Lula está acompanhado da esposa, a socióloga Janja, do vice, Geraldo Alckmin (PSB), de seus candidatos a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e a senador, Márcio França (PSB), e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
Após votar, Lula concederá coletiva de imprensa. Às 17 horas, acompanhará a apuração dos votos em um hotel na região central da capital paulista e, à noite, participa de ato na Avenida Paulista, independentemente do resultado do pleito.