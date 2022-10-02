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Eleições 2022

Alckmin vota em São Paulo após acompanhar Lula em São Bernardo

Vice da chapa de Lula (PT) seguiu para a Capital com a esposa, Lu, e o filho, Geraldo Jr. e votou no colégio Santo Américo, no bairro Jardim Colombo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 13:10

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 13:10

Alckmin e Lula
Alckmin e Lula Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Candidato à vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), votou na manhã deste domingo (2) no colégio Santo Américo, no bairro Jardim Colombo, zona sul de São Paulo.
O ex-governador chegou com a esposa, Lu, e o filho, Geraldo Jr., perto das 11h30, após acompanhar Lula na votação em São Bernardo do Campo, na Grande SP. Geraldo Jr. vestia uma camisa polo vermelha e Lu, um casaco da mesma cor, símbolo do PT. O político usava um blazer escuro com camisa branca.
Enquanto esperava na fila para entrar em sua seção, Alckmin tirou fotos com eleitores. Uma mulher com a camisa da Seleção Brasileira se aproximou e disse, enquanto gravava um vídeo: "Na última eleição eu votei em você. Mas agora é Bolsonaro. Sinto muito." Ele respondeu que respeita a escolha.
Governador de São Paulo duas vezes, Alckmin concorreu à Presidência duas vezes pelo PSDB. Abandonou a legenda em dezembro do ano passado, após 33 anos, e aceitou o convite de compor a chapa com Lula.

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