Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Candidatos ao Senado votam no ES e comentam expectativas

Erick Musso, Gilberto Campos e Rose de Freitas votaram pela manhã acompanhados de aliados e familiares. Magno Malta foi o único a votar à tarde
João Vitor Castro*

João Vitor Castro*

Publicado em 

02 out 2022 às 15:01

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 15:01

Candidatos ao Senado votam no ES
Candidatos ao Senado votaram neste domingo (02). Magno Malta foi o único a votar à tarde Crédito: Assessorias dos candidatos
Os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo Erick Musso (Republicanos), Gilberto Campos (PSOL) e Rose de Freitas (MDB) votaram na manhã deste domingo (2), acompanhados de aliados e familiares.
As expetativas dos candidatos estão altas. Um ponto em comum entre todos foi o desejo de eleições tranquilas e a gratidão pelo apoio da população. A valorização da democracia também esteve no discurso de todos os pleiteantes ao Senado.

ERICK MUSSO VOTA EM ARACRUZ

Erick Musso, candidato ao Senado pelo Republicanos, votou às 9h50 no Colégio Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, acompanhado da esposa, Mayara Musso.
Erick Musso vota no Colégio Primo Bitti, em Aracruz Crédito: Assessoria
Erick Musso foi o primeiro a votar, às 9h50, na escola Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, ao lado da esposa, Mayara. Ele disse que vai acompanhar a apuração em casa, com a família. O candidato do Republicanos se disse grato por sentir o carinho dos apoiadores.
"Otimismo e gratidão! Esses são os sentimentos que tenho nesse momento, quando vejo o capixaba indo votar para cumprir, com orgulho, seu dever como cidadãos nesta festa da democracia que é a eleição."
Erick Musso (Republicanos) - Candidato ao Senado

ROSE DE FREITAS VOTA EM VITÓRIA

Rose de Freitas votou com Casagrande, Ricardo Ferraço e a primeira suplente Solange Lube
Rose de Freitas vota acompanhada de Casagrande e Ferraço Crédito: Assessoria
Por volta das 10h foi a vez de Rose de Freitas, candidata do MDB, votar no bairro Fradinhos, onde reside em Vitória. Ela foi acompanhada do candidato à reeleição para o governo do Estado, Renato Casagrande (PSB), do candidato a vice Ricardo Ferraço (PSDB) e da primeira suplente Solange Lube. Em seguida, ela foi acompanhar o voto de Casagrande.
"Acho que esta eleição vai deixar um saldo de aprendizado muito importante, de que a democracia tem que ser preservada, mas também todos os compromissos com o povo têm que ser honrados, debatidos, e ele (o povo) tem que tomar consciência do que significa o voto dele."
Rose de Freitas (MDB) - Candidata ao Senado

GILBERTO CAMPOS VOTA EM VITÓRIA

O candidato ao Senado Gilberto Campos (PSOL) votou em Jardim Camburi por volta das 10h10.
Gilberto Campos vota em Vitória. Na foto, da esquerda: Brice Bragato, Gilberto, Ana Halama e Derci Halama. Crédito: Assessoria
Quem votou depois foi Gilberto Campos, do PSOL, no colégio Renato Pacheco em Jardim Camburi, Vitória, às 10h10. A esposa e também política Brice Bragato, a candidata a deputada federal Ana Halama, o fotógrafo e a mãe de Ana, Derci Halama, o acompanharam. Segundo ele, o voto foi tranquilo e a eleição está caminhando bem.
"As expectativas são as melhores possíveis pra gente conseguir os objetivos da nossa campanha e também da eleição para presidente da República, mais importante. O resultado que vier nós trabalharemos com ele para o futuro."
Gilberto Campos (PSOL) - Candidato ao Senado

MAGNO MALTA VOTA EM VILA VELHA

Magno Malta registrou às 14h10 o seu voto. Ele votou no Colégio CEIC, de Itapoã, Vila Velha.
Magno Malta votou com as netas e o sobrinho que adotou. Crédito: Diego Malta/ Divulgação
O candidato Magno Malta (PL) votou às 14h10 no Colégio CEIC, de Itapoã, Vila Velha, com a família e a equipe. Ele registrou seu voto acompanhado das netas e do sobrinho que adotou. 
"Minha expectativa é muito boa. Uma expectativa do Brasil, que tudo se acabe no primeiro turno, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Quem está contra mim no Espírito Santo, é contra o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. A minha expectativa é grande de voltar ao senado da república para fazer o senado cumprir a constituição. "
Magno Malta (PL)  - Candidato ao Senado

IDALECIO CARONE VOTA EM VILA VELHA

O candidato ao senado Idalecio Carone (Agir) votou da manhã deste domingo (2), por volta das 11h30, no colégio Messina, na Praia da Costa, em Vila Velha. Carone vai aguardar aos resultados em casa, ao lado da família, no mesmo bairro.
"A expectativa da campanha é obter uma boa votação. Ainda há bastante eleitores indecisos"
Cezar Assreuy - Primeiro suplente do candidato
* João Vitor Castro é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Locais de votação têm filas no ES e eleitores relatam demora para votar

PF flagra 'santinhos' jogados nas ruas e leva 16 suspeitos para a delegacia no ES

Urnas eletrônicas apresentam problemas e precisam ser substituídas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Erick Musso magno malta Senado Federal Rose de Freitas Gilberto Campos Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Imagem de destaque
Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados