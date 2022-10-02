Candidatos ao Senado votam no ES e comentam expectativas

Candidatos ao Senado votaram neste domingo (02). Magno Malta foi o único a votar à tarde Crédito: Assessorias dos candidatos

As expetativas dos candidatos estão altas. Um ponto em comum entre todos foi o desejo de eleições tranquilas e a gratidão pelo apoio da população. A valorização da democracia também esteve no discurso de todos os pleiteantes ao Senado.

ERICK MUSSO VOTA EM ARACRUZ

Erick Musso vota no Colégio Primo Bitti, em Aracruz Crédito: Assessoria

Erick Musso foi o primeiro a votar, às 9h50, na escola Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, ao lado da esposa, Mayara. Ele disse que vai acompanhar a apuração em casa, com a família. O candidato do Republicanos se disse grato por sentir o carinho dos apoiadores.

"Otimismo e gratidão! Esses são os sentimentos que tenho nesse momento, quando vejo o capixaba indo votar para cumprir, com orgulho, seu dever como cidadãos nesta festa da democracia que é a eleição." Erick Musso (Republicanos) - Candidato ao Senado

ROSE DE FREITAS VOTA EM VITÓRIA

Rose de Freitas vota acompanhada de Casagrande e Ferraço Crédito: Assessoria

Por volta das 10h foi a vez de Rose de Freitas, candidata do MDB, votar no bairro Fradinhos, onde reside em Vitória. Ela foi acompanhada do candidato à reeleição para o governo do Estado, Renato Casagrande (PSB), do candidato a vice Ricardo Ferraço (PSDB) e da primeira suplente Solange Lube. Em seguida, ela foi acompanhar o voto de Casagrande.

"Acho que esta eleição vai deixar um saldo de aprendizado muito importante, de que a democracia tem que ser preservada, mas também todos os compromissos com o povo têm que ser honrados, debatidos, e ele (o povo) tem que tomar consciência do que significa o voto dele." Rose de Freitas (MDB) - Candidata ao Senado

GILBERTO CAMPOS VOTA EM VITÓRIA

Gilberto Campos vota em Vitória. Na foto, da esquerda: Brice Bragato, Gilberto, Ana Halama e Derci Halama. Crédito: Assessoria

Quem votou depois foi Gilberto Campos, do PSOL, no colégio Renato Pacheco em Jardim Camburi, Vitória, às 10h10. A esposa e também política Brice Bragato, a candidata a deputada federal Ana Halama, o fotógrafo e a mãe de Ana, Derci Halama, o acompanharam. Segundo ele, o voto foi tranquilo e a eleição está caminhando bem.

"As expectativas são as melhores possíveis pra gente conseguir os objetivos da nossa campanha e também da eleição para presidente da República, mais importante. O resultado que vier nós trabalharemos com ele para o futuro." Gilberto Campos (PSOL) - Candidato ao Senado

MAGNO MALTA VOTA EM VILA VELHA

Magno Malta votou com as netas e o sobrinho que adotou. Crédito: Diego Malta/ Divulgação

O candidato Magno Malta (PL) votou às 14h10 no Colégio CEIC, de Itapoã, Vila Velha, com a família e a equipe. Ele registrou seu voto acompanhado das netas e do sobrinho que adotou.

"Minha expectativa é muito boa. Uma expectativa do Brasil, que tudo se acabe no primeiro turno, na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Quem está contra mim no Espírito Santo, é contra o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. A minha expectativa é grande de voltar ao senado da república para fazer o senado cumprir a constituição. " Magno Malta (PL) - Candidato ao Senado

IDALECIO CARONE VOTA EM VILA VELHA

O candidato ao senado Idalecio Carone (Agir) votou da manhã deste domingo (2), por volta das 11h30, no colégio Messina, na Praia da Costa, em Vila Velha. Carone vai aguardar aos resultados em casa, ao lado da família, no mesmo bairro.

"A expectativa da campanha é obter uma boa votação. Ainda há bastante eleitores indecisos" Cezar Assreuy - Primeiro suplente do candidato