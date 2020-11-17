Projeto que amplia verba para Educação do ES deve ser votado no Congresso

Regulamentação do Novo Fundeb pode ser votada nesta semana Crédito: Freepik

O projeto que detalha a operacionalização do novo Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) pode ser votado ainda nesta semana pelo Congresso Nacional

Promulgada em agosto, a lei que torna o fundo permanente e aumenta gradualmente a participação da União na distribuição de recursos para a educação  dos atuais 10% para 23% até 2026  ainda não está regulamentada, o que dá um tom de urgência à pauta, uma vez que as regras anteriores perdem a validade em 31 de dezembro.

Promulgada em agosto, a lei que torna o fundo permanente e aumenta a participação da União na distribuição de recursos para a educação ainda não está regulamentada, o que dá um tom de urgência à pauta, uma vez que as regras anteriores perdem a validade em 31 de dezembro.

Tudo indica que, a partir da amanhã, a pauta se destrava. Se destravarmos a questão da cabotagem, libera-se a pauta para qualquer outra lei, e Maia (presidente da Câmara) já me disse que há urgência porque o MEC precisa de tempo para operacionalizar o novo Fundeb a partir de janeiro. Então, pode ser que seja votado nesta semana ainda, destacou o deputado.

NOVO FUNDEB

Criado em 2007, o Fundeb distribuiu cerca de R$ 156,3 bilhões para a rede pública de ensino em 2019. Atualmente, garante dois terços dos recursos que os municípios investem em educação básica.

Cerca de 90% dos recursos do Fundeb vêm de impostos coletados nos âmbitos estadual e municipal, e os outros 10% vêm do governo federal. A nova versão do programa aumenta para 23% a participação da União no Fundo.

Essa participação será elevada gradualmente, passando de 10% a 12% em 2021, e para 15% em 2022. A partir dali, esse percentual subirá mais 2% a cada ano até atingir 23% em 2026.

O Fundeb é usado, por exemplo, para pagamento de professores e funcionários das escolas e aquisição de equipamentos e materiais didáticos, e, com a mudança nas regras, a alocação de recursos para essas finalidades passa a ser maior.

Além disso, está prevista uma nova forma distribuição das verbas, de modo que a complementação da União vá para as redes de ensino com menos recursos. E é a partir da aprovação da lei regulamentadora que as mudanças poderão efetivamente sair do papel.

REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO

Alguns dos principais pontos relacionados à regulamentação são o detalhamento de cálculo dos modelos de distribuição dos recursos a serem complementados pela União; a definição dos fatores de ponderação para a redistribuição das vergas; as possíveis utilizações previstas dos valores disponibilizados; e a fiscalização, avaliação e controle do uso dos recursos.

O PL 4.372/20, de autoria da deputada Professora Dorinha (DEM-TO) e outros parlamentares, que foi relatado foi Rigoni, prevê que a distribuição da contribuição federal seja feita da seguinte maneira:

10% para os Estados mais pobres a fim de equalizar, com relação à média de todos os Estados, os valores aluno/ano, cujo indicador é o Valor Aluno/Ano Fundeb (VAAF). Segundo Rigoni, o mínimo que deverá ser investido em um aluno num município considerado pobre será cerca de R$ 4.370. Essa mudança pode começar a valer já a partir de 2021.

"Queremos avançar, trazendo o aluno que está lá embaixo para cima. Não só teremos mais dinheiro, mas ele será distribuído de forma que diminua as desigualdades. O município que tem menos, vai receber mais. E, para isso, colocamos no texto previsões importantes quanto ao índice de equidade" Felipe Rigoni - Deputado federal

10,5% para as redes públicas de ensino, tanto municipais quanto estaduais ou distritais, que não alcançarem a média nacional com relação ao Valor Aluno/Ano Total (VAAT). A diferença entre este indicador e o VAAF é que o VAAT considera as receitas totais, incluindo aquelas que não estão vinculadas ao Fundeb. De acordo com a proposta, 50% desses recursos, isto é, 5,25% da complementação, deverão ser destinados à educação infantil.

2,5% para as redes de ensino que cumprirem critérios de melhoria de gestão e alcançarem evolução de indicadores predeterminados de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica. O indicador deste item é o Valor Aluno/Ano Resultados (VAAR), e deve passar a valer a partir de 2023.

Muitas mudanças já vão passar a valer no ano que vem, após a aprovação da lei, mas o modelo do VAAR ainda não está totalmente definido. Precisamos de tempo, assim como o Inep e própria sociedade civil precisam de mais tempo, até porque ambos têm papel importante na distribuição desses recursos, frisou Rigoni.

Apesar de não estarem definidos todos os critérios para distribuição de recursos do VAAR, o parlamentar observa que já está prevista a adoção de critérios técnicos para seleção de diretores, por exemplo, diminuindo as indicações políticas.