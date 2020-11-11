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Ensino público

Secretário do ES é eleito presidente do Conselho Nacional de Educação

Vitor de Angelo assumirá o cargo por um biênio a partir de fevereiro de 2021; ele foi eleito nessa terça-feira (10) por outros secretários do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 19:14

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:14

Secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo
Secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo foi eleito para presidir o Consed Crédito: Divulgação | Sedu
Secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo será o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) no biênio de 2021 e 2022. Ele foi eleito em uma reunião extraordinária realizada nessa terça-feira (10), que contou com a participação de secretários de outros Estados.
Com um discurso de continuidade da atual gestão, ele assumirá o cargo em fevereiro do próximo ano, quando termina o mandato de Cecilia Motta, que é secretária de Educação do Mato Grosso do Sul. Após o resultado, Vitor agradeceu a confiança e disse se sentir honrado com a nova missão.
"Daremos uma atenção especial ao Sistema Nacional de Educação, à colaboração com os municípios e a União, e queremos nos aproximar mais das universidades"
Vitor de Angelo - Secretário de Educação do Espírito Santo
Entre os objetivos da gestão, ele citou o fortalecimento das frentes de trabalho e da "Agenda da Aprendizagem", desenvolvida em conjunto com a sociedade civil. O Vitor de Angelo também propôs a criação de uma frente de trabalho especial para tratar o pós-pandemia, cujas ações ainda não foram detalhadas.
Secretário do ES é eleito presidente do Conselho Nacional de Educação
Professor de sociologia política e doutor em ciências sociais, o secretário capixaba teve o apoio de 23 secretários, formalizado em uma carta, para dar "continuidade à gestão participativa, autônoma e equilibrada dos anos recentes, sem abrir mão de parcerias, mas se orientando pelas necessidades da educação pública".

OUTROS ELEITOS

Além de Vitor de Angelo para a presidência do Consed, foram eleitos os cinco vice-presidentes das regiões do país: Cecilia Motta (MS) pelo Centro-Oeste; Getúlio Ferreira (RN) pelo Nordeste; Leila Perussolo (RR) pelo Norte; Natalino Uggioni (SC) pelo Sul; e Comte Bittencourt (RJ) pelo Sudeste.
Já o presidente do Conselho Fiscal continuará sendo Josué Modesto, secretário de Educação do Sergipe. Ao lado dele, também permanecerão Suamy Vivecananda (RO) e Ellen Gera (PI). Além dos novos integrantes: Jerônimo Rodrigues (BA), Fátima Gavioli (GO) e Fábio Guedes (AL).

QUAL A ATUAÇÃO DO CONSED?

O Conselho Nacional de Secretários de Educação é uma associação de direto privado que reúne as secretarias estaduais de educação do Brasil, incluindo também a do Distrito Federal. Sem fins lucrativos, ele foi fundado em 1986 e tem como missão contribuir para uma educação pública de qualidade.
Segundo a definição do próprio Consed, a finalidade é "promover a integração das redes estaduais de educação e intensificar a participação dos Estados nos processos decisórios das políticas nacionais". Uma das benfeitorias se deu com a contribuição para a construção da Base Nacional Comum Curricular.

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