Vereador de Aracruz Alexandre Manhães (Republicanos) e a esposa Ualhia Poltronieri Crédito: Instagram/Reprodução

A nomeação de Ualhia Poltronieri Ferreira como secretária-geral da Câmara de Municipal de Aracruz, no Norte do Estado, foi anulada, na última sexta-feira (12), em ato assinado pelo próprio marido dela, Alexandre Ferreira Manhães (Republicanos), que é presidente da Casa. O vereador havia nomeado a esposa para o cargo, com salário de R$ 9.572, no dia 2 de janeiro.

No ato assinado por Manhães, consta que a nomeação foi tornada sem efeito ad cautelam, ou seja, por precaução com o objetivo de evitar prejuízos à boa administração pública. O presidente da Casa também cita como justificativa o fato de que a nomeação também seria submetida à consulta de órgãos externos de controle.

Arquivos & Anexos Confira ato da Câmara Municipal de Aracruz que anula nomeação da esposa do presidente da Casa Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 180kb Baixar

O texto ainda alega que a nomeação é uma exceção à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a contratação de cônjuges ou parentes de até terceiro grau de servidor em cargo de chefia. A regra vale para cargo em comissão, de confiança, ou função gratificada, e se aplica a todos os poderes e em todos os níveis da administração pública. Mas, no entendimento da Câmara de Aracruz, o caso não configuraria nepotismo por se tratar de um cargo político, como consta no ato.

Your browser does not support the audio element. Presidente da Câmara de Aracruz anula nomeação de esposa para cargo na Casa

Relembre

No início do ano, o presidente da Câmara de Aracruz, Alexandre Ferreira Manhães (Republicanos), nomeou a esposa, Ualhia Poltronieri Ferreira, para o cargo de secretária-geral do Legislativo municipal. A nomeação foi o primeiro ato do ano de 2024 da Casa e também é assinada pelos vereadores Leo Pereira (União) e Marcelo Nena (PSD), 1º e 2º secretários, respectivamente, da Mesa Diretora. Veja íntegra abaixo:

Arquivos & Anexos Ato de 2 de janeiro de 2024 nomeia esposa do presidente da Câmara de Aracruz para cargo comissionado Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 154kb Baixar

O documento que concede a Ualhia o cargo comissionado também anula a nomeação anterior, de outro servidor, que havia sido feita em novembro do ano passado.