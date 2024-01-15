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Norte do Estado

Presidente da Câmara de Aracruz anula nomeação de esposa para cargo na Casa

Ualhia Poltronieri não chegou a tomar posse como secretária-geral; segundo o Legislativo, anulação visa a evitar prejuízo à boa administração pública
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

15 jan 2024 às 20:59

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 20:59

Vereador de Aracruz Alexandre Manhães (Republicanos) e a esposa Ualhia Poltronieri
Vereador de Aracruz Alexandre Manhães (Republicanos) e a esposa Ualhia Poltronieri Crédito: Instagram/Reprodução
A nomeação de  Ualhia Poltronieri Ferreira como secretária-geral da Câmara de Municipal de Aracruz, no Norte do Estado, foi anulada, na última sexta-feira (12), em ato assinado pelo próprio marido dela, Alexandre Ferreira Manhães (Republicanos), que é presidente da Casa. O vereador havia nomeado a esposa para o cargo, com salário de R$ 9.572, no dia 2 de janeiro. 
No ato assinado por Manhães, consta que a nomeação foi tornada sem efeito ad cautelam, ou seja, por precaução com o objetivo de evitar prejuízos à boa administração pública. O presidente da Casa também cita como justificativa o fato de que a nomeação também seria submetida à consulta de órgãos externos de controle.

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Confira ato da Câmara Municipal de Aracruz que anula nomeação da esposa do presidente da Casa

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O texto ainda alega que a nomeação é uma exceção à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a contratação de cônjuges ou parentes de até terceiro grau de servidor em cargo de chefia. A regra vale para cargo em comissão, de confiança, ou função gratificada, e se aplica a todos os poderes e em todos os níveis da administração pública. Mas, no entendimento da Câmara de Aracruz, o caso não configuraria nepotismo por se tratar de um cargo político, como consta no ato.
Presidente da Câmara de Aracruz anula nomeação de esposa para cargo na Casa
>> VEJA TAMBÉM: Presidente da Câmara de Aracruz pode nomear esposa para cargo? Entenda

Relembre

No início do ano, o presidente da Câmara de Aracruz, Alexandre Ferreira Manhães (Republicanos), nomeou a esposa, Ualhia Poltronieri Ferreira, para o cargo de secretária-geral do Legislativo municipal. A nomeação foi o primeiro ato do ano de 2024 da Casa e também é assinada pelos vereadores Leo Pereira (União) e Marcelo Nena (PSD), 1º e 2º secretários, respectivamente, da Mesa Diretora. Veja íntegra abaixo:

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Ato de 2 de janeiro de 2024 nomeia esposa do presidente da Câmara de Aracruz para cargo comissionado

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O documento que concede a Ualhia o cargo comissionado também anula a nomeação anterior, de outro servidor, que havia sido feita em novembro do ano passado.
Na semana passada, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) chegou a informar que iria apurar a nomeação. Por nota, o MPES disse que a Promotoria de Justiça de Aracruz "tomou conhecimento dos fatos noticiados e vai instaurar procedimento para a devida apuração". 
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Câmara de Aracruz desde quarta-feira (10), mas a Casa não enviou resposta. O Legislativo está oficialmente de recesso desde 23 de dezembro de 2023 e as atividades ficam suspensas até 2 de fevereiro. Também foi feito contato via telefone e mensagem com o presidente da Câmara de Aracruz, mas não houve retorno.

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