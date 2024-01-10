Presidente da Câmara de Aracruz nomeia esposa como secretária-geral da Casa

O presidente da Câmara de Aracruz , Alexandre Ferreira Manhães (Republicanos), assinou um ato em que nomeia a própria esposa, Ualhia Poltronieri Ferreira, para o cargo de secretária-geral do Legislativo municipal. O salário previsto para a função é de R$ 9.572, o mesmo recebido pelo procurador da Casa.

A nomeação foi o primeiro ato do ano de 2024 da Câmara, datada de 2 de janeiro, e também é assinada pelos vereadores Leo Pereira (União) e Marcelo Nena (PSD), 1º e 2º secretários, respectivamente, da Mesa Diretora. Veja íntegra abaixo:

Arquivos & Anexos Ato de 2 de janeiro de 2024 nomeia esposa do presidente da Câmara de Aracruz para cargo comissionado . Tamanho do arquivo: 154kb Baixar

O documento que concede a Ualhia o cargo comissionado também anula a nomeação anterior, de outro servidor, que havia sido feita em novembro do ano passado.

Nas redes sociais, a esposa do vereador se identifica como empresária. Segundo registros da Receita Federal, ela é sócia de uma incorporadora imobiliária com sede na cidade de Aracruz. Embora as redes sociais dela sejam fechadas, no perfil do presidente da Câmara há imagens dos dois juntos e declarações. Na página do parlamentar no site da Câmara, há a confirmação de que eles são casados.

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Alexandre Manhães (Republicanos) e a esposa Ualhia Poltronieri Crédito: Reprodução/Instagram