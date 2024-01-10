O presidente da Câmara de Aracruz, Alexandre Ferreira Manhães (Republicanos), assinou um ato em que nomeia a própria esposa, Ualhia Poltronieri Ferreira, para o cargo de secretária-geral do Legislativo municipal. O salário previsto para a função é de R$ 9.572, o mesmo recebido pelo procurador da Casa.
A nomeação foi o primeiro ato do ano de 2024 da Câmara, datada de 2 de janeiro, e também é assinada pelos vereadores Leo Pereira (União) e Marcelo Nena (PSD), 1º e 2º secretários, respectivamente, da Mesa Diretora. Veja íntegra abaixo:
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Ato de 2 de janeiro de 2024 nomeia esposa do presidente da Câmara de Aracruz para cargo comissionado
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O documento que concede a Ualhia o cargo comissionado também anula a nomeação anterior, de outro servidor, que havia sido feita em novembro do ano passado.
Nas redes sociais, a esposa do vereador se identifica como empresária. Segundo registros da Receita Federal, ela é sócia de uma incorporadora imobiliária com sede na cidade de Aracruz. Embora as redes sociais dela sejam fechadas, no perfil do presidente da Câmara há imagens dos dois juntos e declarações. Na página do parlamentar no site da Câmara, há a confirmação de que eles são casados.
Presidente da Câmara de Aracruz nomeia esposa como secretária-geral da Casa
A reportagem de A Gazeta tentou contato com a Câmara de Aracruz, mas não obteve resposta. A Casa está oficialmente de recesso desde 23 de dezembro de 2023 e as atividades ficam suspensas até 2 de fevereiro. Também foi feito contato via telefone e mensagem com o presidente da Câmara de Aracruz, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.