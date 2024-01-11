O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que vai apurar a nomeação da esposa do presidente da Câmara de Aracruz para o cargo de secretária-geral da Casa. Ualhia Poltronieri Ferreira foi nomeada em ato publicado no dia 2 de janeiro de 2024. O salário previsto para a função é de R$ 9.572, o mesmo recebido pelo procurador da Casa.
Em nota, o MPES disse que a Promotoria de Justiça de Aracruz "tomou conhecimento dos fatos noticiados e vai instaurar procedimento para a devida apuração".
A nomeação foi o primeiro ato do ano de 2024 da Câmara e também é assinada pelos vereadores Leo Pereira (União) e Marcelo Nena (PSD), 1º e 2º secretários, respectivamente, da Mesa Diretora. Veja íntegra abaixo:
MPES vai apurar nomeação de esposa por presidente da Câmara de Aracruz
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Ato de 2 de janeiro de 2024 nomeia esposa do presidente da Câmara de Aracruz para cargo comissionado
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O documento que concede a Ualhia o cargo comissionado também anula a nomeação anterior, de outro servidor, que havia sido feita em novembro do ano passado.
Nas redes sociais, a esposa do vereador se identifica como empresária. Segundo registros da Receita Federal, ela é sócia de uma incorporadora imobiliária com sede na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Embora as redes sociais dela sejam fechadas, no perfil do presidente da Câmara há imagens dos dois juntos e declarações. Na página do parlamentar no site da Câmara, há a confirmação de que eles são casados.
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Câmara de Aracruz desde quarta-feira (10), mas a Casa ainda não respondeu. A Câmara está oficialmente de recesso desde 23 de dezembro de 2023 e as atividades ficam suspensas até 2 de fevereiro. Também foi feito contato por dois dias via telefone e mensagem com o presidente da Câmara de Aracruz, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.