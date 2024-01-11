Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

MPES vai apurar nomeação de esposa por presidente da Câmara de Aracruz

Cargo de secretária-geral, para o qual a esposa do parlamentar foi nomeado, tem salário de quase R$ 10 mil; nomeação ocorreu em 2 de janeiro
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

11 jan 2024 às 19:49

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 19:49

Câmara Municipal de Aracruz
Câmara Municipal de Aracruz Crédito: Reprodução/Google Street View
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que vai apurar a nomeação da esposa do presidente da Câmara de Aracruz para o cargo de secretária-geral da Casa. Ualhia Poltronieri Ferreira foi nomeada em ato publicado no dia 2 de janeiro de 2024. O salário previsto para a função é de R$ 9.572, o mesmo recebido pelo procurador da Casa.
Em nota, o MPES disse que a Promotoria de Justiça de Aracruz "tomou conhecimento dos fatos noticiados e vai instaurar procedimento para a devida apuração".
A nomeação foi o primeiro ato do ano de 2024 da Câmara e também é assinada pelos vereadores Leo Pereira (União) e Marcelo Nena (PSD), 1º e 2º secretários, respectivamente, da Mesa Diretora. Veja íntegra abaixo: 
MPES vai apurar nomeação de esposa por presidente da Câmara de Aracruz

Arquivos & Anexos

Ato de 2 de janeiro de 2024 nomeia esposa do presidente da Câmara de Aracruz para cargo comissionado

.
Tamanho do arquivo: 154kb
Baixar
 O documento que concede a Ualhia o cargo comissionado também anula a nomeação anterior, de outro servidor, que havia sido feita em novembro do ano passado. 
Nas redes sociais, a esposa do vereador se identifica como empresária. Segundo registros da Receita Federal, ela é sócia de uma incorporadora imobiliária com sede na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Embora as redes sociais dela sejam fechadas, no perfil do presidente da Câmara há imagens dos dois juntos e declarações. Na página do parlamentar no site da Câmara, há a confirmação de que eles são casados.
Vereador de Aracruz Alexandre Manhães (Republicanos) e a esposa Ualhia Poltronieri
Alexandre Manhães (Republicanos) e a esposa Ualhia Poltronieri Crédito: Reprodução/Instagram
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Câmara de Aracruz desde quarta-feira (10), mas a Casa ainda não respondeu. A Câmara está oficialmente de recesso desde 23 de dezembro de 2023 e as atividades ficam suspensas até 2 de fevereiro. Também foi feito contato por dois dias via telefone e mensagem com o presidente da Câmara de Aracruz, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Câmara de Aracruz Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado
Imagem de destaque
Neymara Carvalho comanda Time Brasil de bodyboarding em Jogos Sul-Americanos da Juventude 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados