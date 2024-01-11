Câmara Municipal de Aracruz Crédito: Reprodução/Google Street View

Em nota, o MPES disse que a Promotoria de Justiça de Aracruz "tomou conhecimento dos fatos noticiados e vai instaurar procedimento para a devida apuração".

A nomeação foi o primeiro ato do ano de 2024 da Câmara e também é assinada pelos vereadores Leo Pereira (União) e Marcelo Nena (PSD), 1º e 2º secretários, respectivamente, da Mesa Diretora. Veja íntegra abaixo:

Your browser does not support the audio element. MPES vai apurar nomeação de esposa por presidente da Câmara de Aracruz

Arquivos & Anexos Ato de 2 de janeiro de 2024 nomeia esposa do presidente da Câmara de Aracruz para cargo comissionado . Tamanho do arquivo: 154kb Baixar

O documento que concede a Ualhia o cargo comissionado também anula a nomeação anterior, de outro servidor, que havia sido feita em novembro do ano passado.

Alexandre Manhães (Republicanos) e a esposa Ualhia Poltronieri Crédito: Reprodução/Instagram