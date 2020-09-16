O prefeito de Vila Pavão, Irineu Wutke (Republicanos), testou positivo para o novo coronavírus. O político, de 53 anos, está em isolamento domiciliar na cidade do Noroeste do Espírito Santo. A esposa dele, Eny Wutke também está com Covid-19.
Prefeito de Vila Pavão e esposa estão com Covid-19
Nesta terça-feira (15), o prefeito divulgou nota confirmando a contaminação e pedindo oração pela sua recuperação.
"Muitos são os desafios da vida, mas com fé em Deus passaremos por isso e logo estaremos curados e novamente com nossos familiares, amigos e todos que convivemos. Pedimos que orem por nós e que também possam se cuidar, afinal nossa guerra contra o coronavírus continua"
Para a reportagem de A Gazeta, na tarde desta quarta-feira (16), o político confirmou que está se sentindo bem e tomando a medicação em casa.
Irineu deve concorrer à reeleição em novembro. O nome dele foi lançado em convenção do Republicanos.
CORONAVÍRUS EM VILA PAVÃO
De acordo com dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Vila Pavão contabiliza 109 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Desses, 100 são considerados curados. A cidade registrou um óbito em decorrência da Covid-19. A taxa de letalidade da doença no município é de 0,9%.
Na classificação mais recente do governo do Estado, com vigência entre esta segunda-feira (14) e o domingo (20), a cidade aparece em risco moderado de contaminação.