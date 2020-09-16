Irineu Wutke e a esposa Crédito: Acervo Pessoal

O prefeito de Vila Pavão , Irineu Wutke (Republicanos), testou positivo para o novo coronavírus . O político, de 53 anos, está em isolamento domiciliar na cidade do Noroeste do Espírito Santo. A esposa dele, Eny Wutke também está com Covid-19.

Your browser does not support the audio element. Prefeito de Vila Pavão e esposa estão com Covid-19

Nesta terça-feira (15), o prefeito divulgou nota confirmando a contaminação e pedindo oração pela sua recuperação.

"Muitos são os desafios da vida, mas com fé em Deus passaremos por isso e logo estaremos curados e novamente com nossos familiares, amigos e todos que convivemos. Pedimos que orem por nós e que também possam se cuidar, afinal nossa guerra contra o coronavírus continua" Irineu Wutke (Republicanos) - Prefeito de Vila Pavão

Para a reportagem de A Gazeta, na tarde desta quarta-feira (16), o político confirmou que está se sentindo bem e tomando a medicação em casa.

Irineu deve concorrer à reeleição em novembro. O nome dele foi lançado em convenção do Republicanos.

CORONAVÍRUS EM VILA PAVÃO

De acordo com dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Vila Pavão contabiliza 109 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Desses, 100 são considerados curados. A cidade registrou um óbito em decorrência da Covid-19. A taxa de letalidade da doença no município é de 0,9%.

Vila Pavão, no Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação