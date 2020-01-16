Confusão: prefeito de Afonso Cláudio parte para cima de jornalista

O prefeito de Afonso Cláudio , Edélio Guedes (MDB), foi acusado de agredir um jornalista na recepção da prefeitura do município na manhã desta quinta-feira (16). O caso foi registrado na delegacia da cidade e a Polícia Civil está apurando a denúncia.

O homem que é agredido pelo político é o jornalista Nilton César Effgen, que é dono de um jornal em Afonso Cláudio. Ele conta que tentava entrevistar o prefeito por conta de um conflito entre ele e o vice-prefeito da cidade, Joadir Dttmann (sem partido). Entenda a razão da briga dos políticos no link abaixo:

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Edélio havia se licenciado do cargo no último dia 6 de janeiro, assumindo em seu lugar o vice-prefeito, que ficaria até o dia 20 de janeiro. No entanto, Joadir, durante o período que ficou como prefeito interino, exonerou a procuradora-geral do município, o que teria desagradado o prefeito eleito, que retornou ao cargo na última terça-feira (14).

Ao ser questionado sobre o caso, Edélio criticou o repórter e avançou sobre ele. Imagens do videomonitoramento da prefeitura mostram o prefeito empurrando Nilton e sendo contido por outros servidores.

Não tenho nada contra o prefeito, só queria saber porque ele voltou para o cargo antes do período que ele mesmo definiu. A reação dele foi muito negativa, ele começou a me xingar e questionar meu trabalho. Foi o momento que eu comecei a gravar. Eu estava na recepção, em uma área aberta da prefeitura. Não tentei invadir o gabinete e nem nada. Ele veio para cima de mim, querendo me dar um soco. Sou jornalista há 18 anos, tenho um perfil polêmico nas minhas redes e no programa de rádio que faço, mas sempre tratei todos com respeito. Para mim, o que dói mais é essa agressão à imprensa. Fui lá como um representante do povo, não entendo por que ele agiu assim, conta o jornalista.

A confusão foi transmitida ao vivo nas redes sociais de Effgen. Ele registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso está sendo apurado e mais informações não vão ser divulgadas para não atrapalhar o andamento da investigação.

OUTRO LADO

O prefeito Edélio Guedes se manifestou por meio de nota. Com relação a suposta agressão, o prefeito Edélio nega que tenha ocorrido. Na verdade, houve uma discussão acalorada, onde o Nilton Cesar afrontava o prefeito com palavras e acusações inverídicas e o mesmo, ficou irritado naquele momento. Essas agressões verbais, que em seu jornal são corriqueiras, trazem desconforto em toda administração, respondeu a assessoria de imprensa do prefeito.

Sobre seu retorno ao cargo, Edélio explica, por nota, que não retornou por conta da exoneração da procuradora-geral do município, mas também não aponta o que o motivou a voltar antes do prazo por ele definido.