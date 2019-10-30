Prefeita interina de Piúma quer reduzir contratos de verão

Piúma: Vice-prefeita quer diminuir contratos de verão e garante obras Crédito: Arquivo Pessoal

Martha ficará no cargo por 90 dias, duração do afastamento do prefeito determinado pela Justiça no âmbito da segunda fase da Operação Rubi. Apesar de vice eleita na chapa do professor Ricardo, ela afirma que não tem mais afinidade com o prefeito afastado.

Isso (sobre a investigação) eu deixo por conta de Justiça e não tenho nada a dizer, ela que vai decidir. Eu não estava afinada com ele, não ficava muito aqui na prefeitura não. Meu estilo é mais nas comunidades conversando com as pessoas.

Também foi afastado da prefeitura pelo mesmo período o secretário de Obras, André Layber Miranda. A prefeita em exercício colocou no lugar dele Raniery Miranda, que estava na chefia do Meio Ambiente.

Outras mudanças no secretariado foram decisões de Martha Scherrer. A secretária de Cultura, Jessica de Andrade de Oliveira, foi exonerada do cargo. Tanto a pasta de Meio Ambiente quanto a de Cultura estão sem secretários.

Na Secretaria de Assistência Social, Janderson da Silva Mota foi substituído por Valquíria Gomes da Silva; e na Agricultura e Pesca, Fagner Deniz Pereira Fernandes por Marco Antônio Ribeiro Xavier. Os antigos titulares das pastas foram exonerados.

CONTRATOS

Em outra frente, a prefeita interina deu início à análise de contratos, principalmente aos referentes ao período do verão, que é tradicional no município com shows e trios elétricos. Martha afirmou que encontrou contratos com valores altos, os quais desconhecia.

"A gente está analisando os contratos do verão que estão com o valor meio pesado. Estou achando que está muito alto e nós precisamos dar prioridade para a saúde a educação" Martha Scherrer - Prefeita em exercício em Piúma

"A gente está analisando os contratos do verão que estão com o valor meio pesado. Estou achando que está muito alto e nós precisamos dar prioridade para a saúde a educação, disse.

Questionada pela reportagem, a prefeita interina não detalhou quais são os objetos desses contratos e seus respectivos valores. Garantiu, contudo, que não cortará todas as atrações e estruturas para a alta temporada.

"A gente vai investir nessa parte (verão) também, mas não com exageros para correr o risco de faltar na saúde. Se investir com exageros vai faltar em outros lugares e aqui tem muita gente carente que não tem dinheiro nem para pagar um exame", completou.

OBRAS

A prefeita interina também afirmou que a obra de revitalização da orla de Piúma, que está na fase inicial, não será interrompida. Não vamos deixar falta nada, vamos continuar com tudo. Os moradores e turistas podem ficar tranquilos. A gente vai fazer de tudo para Piúma não parar. Vamos continuar as obras de calçamentos e da orla, já até conversei com as pessoas das empresas.

CÂMARA

Outra ação da prefeita em exercício nos primeiros dias de gestão foi estreitar a relação com o Poder Legislativo. Martha realizou já realizou uma reunião com os vereadores e tem outra prevista para esta semana. Tenho certeza que a Câmara está afim de trabalhar para ajudar Piúma. Não vão boicotar em nada, são pessoas boas, e vão dar as mãos pra gente trabalhar juntos.

SURPRESA

Martha afirmou que o início da gestão interina está sendo um desafio e que foi pega de surpresa com o afastamento do prefeito. Tenho dificuldades sim, principalmente, porque fui pega de surpresa, não esperava por isso agora, mas estou tentando fazer de tudo para Piúma não parar. Podem ter certeza disso, vai dá tudo certo.

Questionada se pretende, nas próximas eleições, disputar o comando do Executivo municipal, afirmou que ainda não pensou no assunto. Não parei para analisar isso não. Estou preocupada com o hoje, o amanhã a Deus pertence.

QUEM É ELA

Regina Martha Scherres Rocha é conhecida em Piúma pelo histórico político de toda a família. Filha do primeiro prefeito do município, José de Vargas Scherrer, ela já foi vereadora por quatro mandatos e eleita vice-prefeita em 2016. Pela primeira vez, aos 69 anos, assume a cadeira de prefeita. Além de outros familiares que também já ocuparam cargos eletivos no município, Martha tem um filho, Tobias Scherrer (Republicanos), e um sobrinho, Léo Scherrer (PMN), que são vereadores atualmente.

O AFASTAMENTO

No dia 17 de outubro, o prefeito José Ricardo da Costa, o professor Ricardo (PDT), foi afastado do cargo por decisão da Justiça, na segunda fase da Operação Rubi, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . O afastamento, determinado pelo desembargador Fernando Zardini, é de 90 dias.