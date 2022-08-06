PDT oficializa apoio à reeleição de Casagrande e Rose de Freitas

Prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e candidatos Rose de Freitas (MDB) e Renato Casagrande (PSB) na convenção do PDT Crédito: Divulgação

Em uma demonstração de prestígio que poucos partidos tiveram ao longo das últimas duas semanas, o PDT contou com a participação do governador Renato Casagrande (PSB) e da senadora Rose de Freitas (MDB) na convenção estadual do partido, na noite desta sexta-feira (5). Durante o evento, realizado em um cerimonial em Vitória, os pedetistas homologaram o apoio à reeleição dos dois candidatos e confirmaram as chapas da sigla para a disputa à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.

Casagrande e Rose só marcaram presença juntos na convenção do PSB, além do encontro pedetista. A senadora ainda está definindo quem indicará para as duas vagas de suplentes em sua chapa e a presença dela na convenção, com direito a discurso ressaltando a sua busca pelo oitavo mandato, levantou especulações sobre a possibilidade de um dos nomes vir do PDT.

A outra convenção em que a senadora esteve presente foi a da federação formada por PSDB e Cidadania, partidos que já confirmaram ter indicado dois nomes para a suplência de Rose: o ex-prefeito de Cariacica Juninho (Cidadania) e o empresário Léo de Castro (PSDB).

Apesar das especulações em torno do assunto, oficialmente o PDT não fez nenhuma exigência à senadora para apoiar a candidatura dela à reeleição. Da mesma forma, também não exigiu espaço na chapa majoritária de Casagrande.

Liderança mais ilustre do PDT estadual, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, também esteve no encontro e destacou a parceria com o governador e a senadora em discurso.

O presidente estadual do PDT, Weverson Meirelles, também discursou no evento, além dos candidatos a deputados estaduais e federais homologados pelo partido, que vai fazer campanha para o ex-governador do Ceará Ciro Gomes na disputa presidencial.