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Eleições 2022

PDT oficializa apoio à reeleição de Casagrande e Rose de Freitas

Partido foi o último a realizar convenção no Estado, na noite desta sexta-feira (5), e tem como prioridade a eleição de deputados
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

05 ago 2022 às 22:00

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 22:00

O prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), e os candidatos Rose de Freitas (MDB) e Renato Casagrande (PSB) na convenção do PDT
Prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e candidatos Rose de Freitas (MDB) e Renato Casagrande (PSB) na convenção do PDT Crédito: Divulgação
Em uma demonstração de prestígio que poucos partidos tiveram ao longo das últimas duas semanas, o PDT contou com a participação do governador Renato Casagrande (PSB) e da senadora Rose de Freitas (MDB) na convenção estadual do partido, na noite desta sexta-feira (5). Durante o evento, realizado em um cerimonial em Vitória, os pedetistas homologaram o apoio à reeleição dos dois candidatos e confirmaram as chapas da sigla para a disputa à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.
Casagrande e Rose só marcaram presença juntos na convenção do PSB, além do encontro pedetista. A senadora ainda está definindo quem indicará para as duas vagas de suplentes em sua chapa e a presença dela na convenção, com direito a discurso ressaltando a sua busca pelo oitavo mandato, levantou especulações sobre a possibilidade de um dos nomes vir do PDT.
A outra convenção em que a senadora esteve presente foi a da federação formada por PSDB e Cidadania, partidos que já confirmaram ter indicado dois nomes para a suplência de Rose: o ex-prefeito de Cariacica Juninho (Cidadania) e o empresário Léo de Castro (PSDB).
Apesar das especulações em torno do assunto, oficialmente o PDT não fez nenhuma exigência à senadora para apoiar a candidatura dela à reeleição. Da mesma forma, também não exigiu espaço na chapa majoritária de Casagrande.
Liderança mais ilustre do PDT estadual, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, também esteve no encontro e destacou a parceria com o governador e a senadora em discurso.
O presidente estadual do PDT, Weverson Meirelles, também discursou no evento, além dos candidatos a deputados estaduais e federais homologados pelo partido, que vai fazer campanha para o ex-governador do Ceará Ciro Gomes na disputa presidencial.
PDT oficializa apoio à reeleição de Casagrande e Rose de Freitas

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