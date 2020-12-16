Pazolini e vereadores eleitos em Vitória são diplomados em cerimônia virtual

Cerimônia virtual de diplomação dos eleitos e primeiros suplentes em Vitória Crédito: Reprodução/Zoom

O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini , a vice-prefeita eleita, Capitã Estéfane, ambos do Republicanos, e os vereadores eleitos para assumir cadeiras na Câmara da Capital a partir de 2021 foram diplomados, em cerimônia virtual, nesta quarta-feira (16). O evento foi transmitido pela plataforma Zoom. Também receberam diplomas os primeiros suplentes de cada partido.

A diplomação é a última fase executada pela Justiça Eleitoral e atesta que os nomes escolhidos nas urnas estão aptos para assumir o cargo. Recebem o diploma todos os candidatos que venceram nas urnas e prestaram contas à Corte de forma adequada. O próximo passo é a posse, que será feita nas câmaras municipais, pelos próprios vereadores, no dia 1º de janeiro.

Os suplentes que foram diplomados são aqueles que disputaram as eleições, não venceram, mas ocupam, dentro dos partidos, o primeiro lugar na fila para herdar a cadeira de algum vereador eleito que deixe o cargo durante a legislatura. O critério para definir quem ocupa os primeiros lugares é o número de votos que cada candidato recebeu.

Não existe uma previsão na lei de como as diplomações devem ser feitas. Em meio à pandemia de Covid-19, o juiz José Luiz da Costa Altafim, titular da 1ª Zona Eleitoral de Vitória, optou por realizar a cerimônia de forma virtual, com discursos breves. Após a leitura dos nomes diplomados, discursaram o vereador mais votado na última eleição, Denninho Silva (Cidadania), o prefeito eleito e o próprio juiz Altafim.

O magistrado destacou que os que foram eleitos precisam deixar de lado "a polarização das campanhas" e governar para "todos os munícipes de Vitória", independentemente da região ou segmento social. "Como o voto é universal, os senhores também foram eleitos para prestar seus serviços à universalidade do povo de Vitória. Agora, o momento é de olhar para o futuro. Esqueçamos os debates e as polarizações das campanhas", assinalou.

Denninho, escolhido para representar todos os parlamentares eleitos, ressaltou que a Câmara passou por uma renovação, elegendo nomes novos para a maioria das vagas. Dos 15 que estão terminando o mandato, 11 tentaram se reeleger, mas apenas cinco vão continuar na Casa em 2021.

O vereador, que chegou a passar dias na UTI infectado pelo coronavírus, destacou, ainda, que a pandemia vai tornar a atividade dos representantes eleitos mais desafiadora. "Ser eleito vereador em um cenário tão desafiador é ter a responsabilidade aumentada para lidar com os reflexos da pandemia", pontuou.

Preocupação que também esteve presente na fala de Pazolini. O prefeito eleito apontou para um cenário fiscal e orçamentário "ainda mais difícil no próximo ano, ainda com efeitos da pandemia", mas afirmou que assumirá a prefeitura com "tranquilidade, humildade" e fazendo um trabalho "harmônico e em equipe" com o Legislativo. "Vamos fazer um trabalho em conjunto, respeitando a independência do parlamento", garantiu.

Em todo o Espírito Santo, as cerimônias devem ser realizadas até a próxima sexta-feira (18). Com a pandemia, todos os municípios da Grande Vitória farão a entrega de forma 100% virtual. Nesta quinta-feira (17) serão as diplomações dos eleitos e suplentes de Cariacica e da Serra e, na sexta-feira (18), será a vez de Vila Velha.

Veja quem foram os diplomados em Vitória nesta quarta-feira (16)

Lorenzo Pazolini (Republicanos) prefeito eleito com 102.466 votos

Capitã Estéfane (Republicanos) vice-prefeita eleita com 102.466 votos

Vereadores

Deninho Silva (Cidadania) reeleito com 7.213 votos

Camila Valadão (PSOL) eleita com 5.625 votos

Davi Esmael (PSD) reeleito com 3.402 votos

Luiz Emanuel (Cidadania) reeleito com 3.105 votos

Delegado Piquet (Republicanos) eleito com 2.364 votos

Mauricio Leite (Cidadania) eleito com 2.247 votos

Karla Coser (PT) - eleita com 1.961 votos

Luiz Paulo Amorim (PV) reeleito com 1.952 votos

Anderson Goggi (PTB) eleito com 1.736 votos

Duda Brasil (PSL) eleito com 1.567 votos

Gilvan Patriota (Patriota) eleito com 1.560 votos

Dalto Neves (PDT) reeleito com 1300 votos

Armandinho Fontoura (Podemos) eleito com 1.264 votos

Aloísio Varejão (PSB) eleito com 1.239 votos

Suplentes