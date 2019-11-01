Objetivo do servidor público é o extrateto, diz Rodrigo Maia

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante evento em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Maia disse que o quadro é semelhante nos três Poderes federais. Ele defende que as carreiras tenham critérios para remuneração ao longo dos anos. "Tem que ter uma carreira. Ninguém pode chegar a R$ 30 mil em cinco anos. Tem que chegar ao longo de 20 anos", comentou, antes de complementar:

"Qual é o objetivo do servidor público hoje? O extrateto. Pode o servidor público ganhar produtividade sobre o que produz? Precisa o auditor fiscal ganhar produtividade? Como todo mundo está perto do teto, o extrateto é o objetivo. Temos que ter um Estado em que salário inicial comece mais baixo e, provando mérito, eficiência, melhoria da podutividade, ele mereça depois de 20 ou 25 anos, ganhar R$ 30 mil", frisou.

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Hoje, o teto do funcionalismo é R$ 39,2 mil, equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) . Os mecanismos que descontam remunerações acima desse valor não englobam algumas verbas, como as indenizatórias e alguns tipos de bônus.

O presidente da Câmara também defendeu salários iniciais semelhantes nos diferentes Poderes para que o Estado não sofra com desfalques por conta da migração de servidores.