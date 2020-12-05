No ES, Maia fala sobre vacina: 'Queremos construir uma solução, sem briga'

Presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM), visita o governador Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta Crédito: Vitor Jubini

Em tom de conciliação, Maia disse que é preciso dialogar em conjunto com o governo federal e Estados para a aquisição e distribuição de vacinas no país. Ele também defendeu que qualquer imunizante, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seja comprado.

"Nós queremos construir uma solução dialogando com o governo federal, em conjunto, sem conflito, sem briga. O mais importante é que a gente consiga rapidamente as vacinas disponíveis para proteger a vida da população. Não queremos atropelar o governo federal", declarou.

"Queremos que o governo federal, junto com governadores e secretários de saúde, cheguem a um entendimento para que todas as vacinas aprovadas sejam compradas" Rodrigo Maia - Presidente da Câmara dos Deputados

A Casa também aprovou um projeto de lei que estabelece a disponibilização gratuita do imunizante para toda a população. O texto determina que a imunização é um direito de todos e dever da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados, conduzida por Maia.

Em entrevista, Maia defendeu que toda e qualquer vacina aprovada pela Anvisa seja comprada pelo governo. Recentemente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que são "uma, duas ou três" as opções de laboratórios que desenvolvem vacinas contra a Covid-19 com quantidade suficiente e cronograma para atender o Brasil.

"Tem que abrir para todas as vacinas que a Anvisa autorize para que a gente possa distribuir. Todas as que estejam autorizadas, a do Butantan, a da Fiocruz e qualquer outra que seja aprovada para distribuir para a sociedade porque estamos vendo que é um vírus perigoso, as sequelas são grandes e muita vidas perdidas", declarou.

"Para mim, qualquer vacina que seja aprovada pelas grandes agências do mundo e pela Anvisa, a gente tinha que ter autorização para importar e distribuir. Não acho que o Brasil deva limitar nada" Rodrigo Maia - Presidente da Câmara dos Deputados

Entretanto, frisou que o Espírito Santo aguarda que o governo federal se mobilize e anuncie um amplo plano nacional de imunização. Os Estados têm pressionado para que seja anunciada a aquisição de qualquer vacina aprovada pela Anvisa o quanto antes.

"O presidente Rodrigo Maia tem sido um interlocutor forte e importante para nós governadores. Um tema importante é a sensibilização junto ao governo para que a gente possa ter uma política mais ampla de vacinação no Brasil, em que o Brasil compre todas as vacinas disponíveis", afirmou Casagrande, após se reunir com Maia nesta sexta-feira.

O encontro aconteceu no Palácio Anchieta e durou cerca de duas horas. De acordo com Maia, ele e o governador trataram de temas de interesse dos capixabas, como projetos de lei que precisam ser votados com urgência. Ele citou o da regulamentação do Fundeb e as reformas administrativas e tributárias.

O presidente da Câmara dos Deputados refutou a hipótese que a visita tenha cunho político , com objetivo de articular apoio para a eleição da presidência da Casa Legislativa, que acontece em fevereiro de 2021.

Rodrigo Maia (DEM) se reúne com Casagrande, no Palácio Anchieta

Confira a entrevista com Rodrigo Maia: