Nas redes, candidatos a prefeituras da Grande Vitória falam sobre Dia da Independência

Faltando apenas 28 dias para o primeiro turno das Eleições 2024, vários dos candidatos a prefeituras de cidades da Grande Vitória aproveitaram o Dia da Independência para criar conteúdos e fortalecer seus posicionamentos nas redes sociais. Alguns deles também incluíram compromissos dedicados ao tema em suas agendas de campanha neste 7 de setembro.
Na Capital, três candidatos compareceram ao desfile cívico-militar no Centro de Vitória e compartilharam fotos. O prefeito e candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini (Republicanos), divulgou imagens na solenidade, incluindo o momento em que hasteou a bandeira. No Instagram do chefe do executivo municipal uma publicação traz a legenda: Neste 7 de setembro, celebramos a Independência do Brasil e reforçamos nosso compromisso com um futuro de paz e união. Juntos, podemos continuar a trilhar esse caminho de prosperidade e respeito para todos”
O ex-prefeito João Coser (PT) também compartilhou imagens do desfile e uma arte com a legenda “Dia da Independência. Dia de celebrar a democracia no Brasil” e, em seguida, esteve na manifestação do 30º Grito dos Excluídos no Espírito Santo, uma passeata do Portal do Príncipe ao Palácio Anchieta. No desfile cívico, o também ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) publicou uma imagem ao lado do governador, Renato Casagrande (PSB).
A campanha de Assumção (PL) produziu um vídeo. As imagens destacam duas notícias: a decisão do STF que, em 2022, suspendeu suas redes sociais; e ocasiões em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o venezuelano Nicolás Maduro no país. “Está nascendo um novo dia em que todos no Brasil terão a liberdade de expressar seus pensamentos e opiniões que foram cerceados”, disse, acrescentando que “a eleição de 2026 começa agora” e afirmando que, se for eleito prefeito, apoiará o retorno de Jair Bolsonaro (PL) à presidência.
Camila Valadão (Psol) esteve no Grito dos Excluídos. Du (Avante) fez um vídeo na Avenida Paulista, em São Paulo, onde ocorre uma manifestação bolsonarista.
Vila Velha
Em Vila Velha, o prefeito e candidato à reeleição Arnaldinho Borgo (Podemos) compartilhou um vídeo do músico Rodrigo Cx tocando o Hino Nacional na guitarra aos pés do Convento da Penha. “Eu amo o Brasil, o Espírito Santo e, principalmente, minha Vila Velha. Neste 7 de setembro, ao som do nosso hino, quero reafirmar meu compromisso em construir todos os dias a nossa independência. Um compromisso firmado no amor que sinto pelas pessoas da minha terra”, escreveu.
Coronel Ramalho (PL) publicou uma foto prestando continência e, na legenda, disse: “Brasileiro não desiste. Luta até o final, para proteger a pátria e salvar a família. Por isso, estou na luta, não apenas pela prefeitura de Vila Velha, mas pela vida de todos os moradores da nossa cidade. Hoje é dia de celebrar os heróis do nosso país e renovar nosso compromisso com o Brasil e com Vila Velha”.
João Batista Babá (PT) esteve no Grito dos Excluídos. Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol) também não haviam abordado o tema até a publicação.
Serra
Na Serra, o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) compartilhou um vídeo falando sobre a data e escreveu: “É o momento de olharmos para nós, o nosso povo, e sentirmos o orgulho de quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. A verdadeira independência nasce em cada coração brasileiro que acredita na força da união, no respeito ao próximo e na construção de uma nação mais justa”.
Igor Elson (PL) publicou um vídeo no aeroporto, a caminho de São Paulo, onde participará de uma manifestação bolsonarista pela data na Avenida Paulista.
Wylson Zon (Novo) postou uma imagem dele e seu vice com o Hino Nacional e a legenda: “Hoje celebramos a Independência do Brasil, um marco de liberdade e soberania”.
Weverson Meireles (PDT) escreveu em seu Instagram: "Amar a pátria não é apenas exaltar a nossa terra e cantar o hino com orgulho. É um compromisso profundo com a dignidade de cada pessoa que habita o mesmo espaço. Significa defender a integridade e a harmonia do nosso povo contra aqueles que, por egoísmo, apego ou ignorância, buscam difamar, destruir e dividir. É nosso dever coletivo combater as ações daqueles que tentam se sobressair à custa do sofrimento alheio, que abusam, discriminam e propagam o ódio".
Uma publicação de Pablo Muribeca (Republicanos) diz: "Sou brasileiro e serrano com muito orgulho, por isso, considero esse dia como uma oportunidade de reforçar meu compromisso com o país. Juntos, podemos trazer as melhores mudanças para a Serra". Antonio Bungenstab (PRTB) e Professor Roberto Carlos (PT) não abordaram a data em suas redes até a publicação da matéria.
Cariacica
Em Cariacica, o candidato à reeleição Euclério Sampaio (MDB) compartilhou uma foto sua com a bandeira do Brasil e um trecho do Hino Nacional. Célia Tavares (PT) compareceu ao protesto Grito dos Excluídos, e Ivan Bastos (PL) não fez publicações sobre o tema até o momento.