Movimento de direita discute eleições 2020 durante congresso em Vitória

Público presente ao 1º Congresso Conservador do Espírito Santo debateu vários temas da conjuntura política atual Crédito: Adalberto Cordeiro

Vitória sediou neste sábado (30) o 1º Congresso Conservador do Espírito Santo . Tendo como inspiração o presidente da República, Jair Bolsonaro , e alinhado ao pensamento de direita, o público presente acompanhou a discussão de temas como o cenário político brasileiro e os desafios para as próximas eleições. O evento foi realizado pelo Movimento Ação Brasil e ocorreu no auditório do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), em Vitória.

Um dos palestrantes do evento foi o professor de História, Wellington Callegari. Para ele, a eleição de Bolsonaro, no último ano, representou o pensamento do eleitor brasileiro que se identifica com os ideais de família, religião e defesa dos valores morais. Nas suas palavras, "o povo brasileiro foi coerente a si mesmo ao eleger Jair Bolsonaro presidente da República".

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"O que houve, em 2018, foi um encontro do Brasil consigo mesmo. O povo brasileiro, finalmente, conseguindo se ouvir por meio das redes sociais, elegeu um presidente conforme aquilo que acredita ser o importante", sustentou.

FORTALECIMENTO

Fernando Melo, jornalista e responsável pelo canal do YouTube "Comunicação e Política", defende que é necessário, a partir de agora, consolidar o movimento de direita no país. "A gente quer, realmente, fortalecer cada vez o eleitorado de direita e que, durante muito tempo, ficou órfão na política brasileira. O eleitor de direita do Brasil nunca foi atendido", salientou.

"Logicamente que também faltavam pessoas para pegar essa vontade de urna, de direita, e colocar no parlamento. O Bolsonaro foi exatamente isso. As pessoas que já eram de direita, e sempre foram, e outras que não sabiam o que era aquilo, foram às urnas e falaram: 'eu quero um cara pró-arma, pró-propriedade privada, tradicional e conservador. Eles, então, encontraram esse cara", frisou.

Jornalista Fernando Melo falou sobre a necessidade de fortalecer o eleitorado de direita no país Crédito: Adalberto Cordeiro

OPOSIÇÃO

Melo avalia que, após o resultado da eleição, é necessário um amadurecimento por parte daqueles que não votaram no presidente eleito. "Lamento ver pessoas se opondo a um cara conservador sentar na cadeira da Presidência depois de receber 57 milhões de votos."

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