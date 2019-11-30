Movimento de direita discute eleições 2020 durante congresso em Vitória

Vitória sediou neste sábado (30) o 1º Congresso Conservador do Espírito Santo. Tendo como inspiração o presidente da República, Jair Bolsonaro, e alinhado ao pensamento de direita, o público presente acompanhou a discussão de temas como o cenário político brasileiro e os desafios para as próximas eleições. O evento foi realizado pelo Movimento Ação Brasil e ocorreu no auditório do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), em Vitória.
Um dos palestrantes do evento foi o professor de História, Wellington Callegari. Para ele, a eleição de Bolsonaro, no último ano, representou o pensamento do eleitor brasileiro que se identifica com os ideais de família, religião e defesa dos valores morais. Nas suas palavras, "o povo brasileiro foi coerente a si mesmo ao eleger Jair Bolsonaro presidente da República".
"O que houve, em 2018, foi um encontro do Brasil consigo mesmo. O povo brasileiro, finalmente, conseguindo se ouvir por meio das redes sociais, elegeu um presidente conforme aquilo que acredita ser o importante", sustentou.
FORTALECIMENTO
Fernando Melo, jornalista e responsável pelo canal do YouTube "Comunicação e Política", defende que é necessário, a partir de agora, consolidar o movimento de direita no país. "A gente quer, realmente, fortalecer cada vez o eleitorado de direita e que, durante muito tempo, ficou órfão na política brasileira. O eleitor de direita do Brasil nunca foi atendido", salientou.
"Logicamente que também faltavam pessoas para pegar essa vontade de urna, de direita, e colocar no parlamento. O Bolsonaro foi exatamente isso. As pessoas que já eram de direita, e sempre foram, e outras que não sabiam o que era aquilo, foram às urnas e falaram: 'eu quero um cara pró-arma, pró-propriedade privada, tradicional e conservador. Eles, então, encontraram esse cara", frisou.
OPOSIÇÃO
Melo avalia que, após o resultado da eleição, é necessário um amadurecimento por parte daqueles que não votaram no presidente eleito. "Lamento ver pessoas se opondo a um cara conservador sentar na cadeira da Presidência depois de receber 57 milhões de votos."
Além de integrantes do Movimento Ação Brasil, participaram do evento a deputada federal Soraya Manato (PSL) e seu marido, o ex-deputado federal Carlos Manato, presidente do PSL no Estado e um dos incentivadores da campanha de Bolsonaro na última eleição presidencial.