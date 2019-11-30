Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conservadores do ES

Movimento de direita discute eleições 2020 durante congresso em Vitória

Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro debateram temas como os desafios políticos no próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 14:17

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 14:17

Público presente ao  1º Congresso Conservador do Espírito Santo debateu vários temas da conjuntura política atual Crédito: Adalberto Cordeiro
Vitória sediou neste sábado (30) o  1º Congresso Conservador do Espírito Santo. Tendo como inspiração o presidente da República, Jair Bolsonaro, e alinhado ao pensamento de direita, o público presente acompanhou a discussão de temas como o cenário político brasileiro e os desafios para as próximas eleições. O evento foi realizado pelo Movimento Ação Brasil e ocorreu no auditório do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), em Vitória. 
Um dos palestrantes do evento foi o professor de História, Wellington Callegari. Para ele, a eleição de Bolsonaro, no último ano, representou o pensamento do eleitor brasileiro que se identifica com os ideais de família, religião e defesa dos valores morais. Nas suas palavras, "o povo brasileiro foi coerente a si mesmo ao eleger Jair Bolsonaro presidente da República".

Veja Também

Políticos do ES apostam em pautas de costumes para atrair conservadores

"O que houve, em 2018, foi um encontro do Brasil consigo mesmo. O povo brasileiro, finalmente, conseguindo se ouvir por meio das redes sociais, elegeu um presidente conforme aquilo que  acredita ser o importante", sustentou.
FORTALECIMENTO 
Fernando Melo, jornalista e responsável pelo canal do YouTube "Comunicação e Política", defende que é necessário, a partir de agora, consolidar o movimento de direita no país. "A gente quer, realmente, fortalecer cada vez o eleitorado de direita e que, durante muito tempo, ficou órfão na política brasileira. O eleitor de direita do Brasil nunca foi atendido", salientou.

Veja Também

Poucas&Boas: a direita quer o tapetão, o filho quer conhecer o pai

"Logicamente que também faltavam pessoas para pegar essa vontade de urna, de direita, e colocar no parlamento. O Bolsonaro foi exatamente isso. As pessoas que já eram de direita, e sempre foram, e outras que não sabiam o que era aquilo, foram às urnas e falaram: 'eu quero um cara pró-arma, pró-propriedade privada, tradicional e conservador. Eles, então, encontraram esse cara", frisou.
Jornalista Fernando Melo falou sobre a necessidade de fortalecer o eleitorado de direita no país Crédito: Adalberto Cordeiro
OPOSIÇÃO
Melo avalia que, após o resultado da eleição, é necessário um amadurecimento por parte daqueles que não votaram no presidente eleito. "Lamento ver pessoas se opondo a um cara conservador sentar na cadeira da Presidência depois de receber 57 milhões de votos."

Veja Também

PT faz congresso com Lula e vai discutir 2020 e oposição a Bolsonaro

Além de integrantes do Movimento Ação Brasil, participaram do evento a deputada federal Soraya Manato (PSL) e seu marido, o ex-deputado federal Carlos Manato, presidente do PSL no Estado e um dos incentivadores da campanha de Bolsonaro na última eleição presidencial.

Veja Também

Partidos tradicionais perdem filiados no ES. Nanicos crescem

"Bolsonaro pode fazer um partido em um mês e meio", diz criador de 7 siglas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados