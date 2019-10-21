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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: a direita quer o tapetão, o filho quer conhecer o pai

Professora não aceitou se submeter à consulta da comunidade universitária no processo de escolha do reitor da Ufes

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 18:59

Públicado em 

21 out 2019 às 18:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Surama  disse que só vai participar da votação oficial do Colégio Eleitoral, em 5 de dezembro Crédito: Reprodução do Facebook
Candidata da direita, a professora Surama Azevedo Freitas anunciou que não vai participar da consulta pública, no dia 6 de novembro, para a definição do novo reitor da Ufes. A professora do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (Alegre) disse que a chamada pesquisa informal não é “institucional”.

O MOTIVO ALEGADO

“Em coerência com os nossos princípios norteadores, de estrita observância do regramento do MEC, informamos que não participaremos da pesquisa informal dos sindicatos. Participaremos da votação oficial do Colégio Eleitoral, prevista para 5 de dezembro”, afirmou a professora em carta aberta.

AS DUAS CANDIDATAS

A consulta pública do início de novembro terá então apenas duas candidatas: a atual vice-reitora, Ethel Maciel, e a diretora do Centro de Ciências da Saúde, Gláucia Abreu.

BOLSONARO ESCOLHE

No dia 5 de dezembro, os três Conselhos da Ufes (Universitário, de Ensino Pesquisa e Extensão e de Curadores) votam e escolhem a lista tríplice que será enviada ao presidente da República. Bolsonaro pode optar por qualquer um dos nomes, não é obrigado a nomear o primeiro colocado, e ainda tem a prerrogativa de escolher o reitor fora dessa lista.

POR QUÊ?

Fica a dúvida: por que a professora Surama não quis se submeter à consulta da comunidade universitária? Votar e ser votado é tão bom, né?

TÁ SOBRANDO

A Prefeitura de Linhares já está pagando o mês de outubro aos seus servidores. Hoje e amanhã o dinheiro está liberado.

TODO MUNDO NA TORCIDA

Alguns secretários de Estado foram às redes sociais compartilhar a notícia de que uma empresa vai começar a elaborar o projeto executivo do sistema aquaviário. Na torcida para que o aquaviário saia do papel e entre finalmente na água.

APELO AO DELEGADO

O Deputado Delegado Danilo Bahiense recebeu um e-mail com uma mensagem um tanto quanto inusitada. Nela, o remetente, do Centro-Oeste do país, se apresenta, diz que soube que Bahiense foi delegado e pergunta como era um determinador servidor da área da Segurança Pública.

EM BUSCA DO PAI

A pessoa explica que a mãe teve um caso com este funcionário público citado e deu à luz o rapaz. "Não quero nada de paternidade e essas coisas, só queria saber como ele era", relata o remetente.

CONSTATAÇÃO

Se continuar assim, só vão sobrar os três filhos.

Alô, Adam Smith!

O Chile não era o modelo de liberalismo que deu certo na América Latina?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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