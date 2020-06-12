Ministro escolhe coronel da PM paulista para chefiar Ibama no ES

Segundo o currículo de Fiori em seu perfil do LinkedIn, o novo superintendente do Ibama no Espírito Santo é formado em Educação Física na Escola da Polícia Militar e ainda possui duas outras graduações concluídas, uma em Direito e a outra em Administração de empresas. Fiori também revela no LinkedIn que possui doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

Pela Polícia Militar de São Paulo, Fiori exerceu vários cargos de liderança, como o de comandante da Tropa de Comandos e Operações Especiais (COE). Ele também foi o coordenador da equipe de Segurança de São Paulo da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, nos jogos que aconteceram no estado paulista. O Ibama foi procurado para comentar sobre a nomeação e esclarecer sobre a experiência do superintendente na área ambiental, mas ainda não se posicionou.