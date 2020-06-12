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Meio Ambiente

Ministro escolhe coronel da PM paulista para chefiar Ibama no ES

Seu antecessor, o advogado Diego Libardi, pediu para deixar o cargo porque vai se candidatar a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pelo DEM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 14:50

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 14:50

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez a indicação do militar para o Espírito Santo Crédito: Carolina Antunes/PR
O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles escolheu um coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo para ser o novo superintendente do Ibama no Espírito Santo.
Luiz Renato Fiori, que atuou na PM paulista por mais de 31 anos, foi nomeado na última quarta-feira (10) e o ato foi publicado nesta sexta (12) no Diário Oficial da União. Seu perfil no LinkedIn mostra que ele tem um currículo extenso dentro da Polícia Militar, mas não faz referência a nenhuma experiência na área ambiental.

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Seu antecessor, o advogado Diego Libardi, pediu para deixar o cargo porque vai se candidatar a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pelo DEM, como antecipou o colunista de A Gazeta Leonel Ximenes.
Segundo o currículo de Fiori em seu perfil do LinkedIn, o novo superintendente do Ibama no Espírito Santo é formado em Educação Física na Escola da Polícia Militar e ainda possui duas outras graduações concluídas, uma em Direito e a outra em Administração de empresas. Fiori também revela no LinkedIn que possui doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

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Pela Polícia Militar de São Paulo, Fiori exerceu vários cargos de liderança, como o de comandante da Tropa de Comandos e Operações Especiais (COE). Ele também foi o coordenador da equipe de Segurança de São Paulo da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, nos jogos que aconteceram no estado paulista. O Ibama foi procurado para comentar sobre a nomeação e esclarecer sobre a experiência do superintendente na área ambiental, mas ainda não se posicionou.

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