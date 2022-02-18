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Procuradoria-geral de Justiça

Luciana Andrade é reeleita chefe do Ministério Público do ES

Eleição interna do MPES foi realizada nesta sexta-feira (18), tendo a atual procuradora-geral de Justiça recebido 221 votos para seguir no cargo no biênio 2022-2024

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2022 às 20:32
Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Luciana Andrade
Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Luciana Andrade Crédito: Divulgação/MPES
Foi reeleita para um segundo mandato, no biênio 2022-2024, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Luciana Andrade, com 221 votos em eleição realizada nesta sexta-feira (18).
Participaram da eleição 273 dos 275 membros da instituição, que votaram por meio do sistema informatizado de voto à distância do MPES. Após o resultado, Andrade agradeceu pela confiança na gestão liderada por ela, principalmente durante o difícil período de pandemia.
"Expresso minha grande gratidão. Não é fácil passar por um processo eleitoral institucional com eleitores tão qualificados como os que temos, ainda mais como candidata única. Gostaria de agradecer a todas e a todos e reiterar meu compromisso de exercício diuturno, combativo e dedicado ao nosso Ministério Público"
Luciana Andrade - Chefe do MPES
A eleição foi conduzida pela Comissão Eleitoral, presidida pela procuradora de Justiça do MPES, Catarina Cecin Gazele, e composta pela procuradora de Justiça Celia Lucia Vaz de Araújo e pelo procurador de Justiça Eliezer Siqueira de Sousa. A comissão anunciou o resultado logo após o encerramento do período de votação.

ATUAÇÃO EM VÁRIAS ÁREAS

Luciana Gomes Ferreira de Andrade é natural de Taubaté, São Paulo. Ingressou no Ministério Público do Estado do Espírito Santo em março de 2003, como promotora de Justiça Substituta na Promotoria de Justiça de Vila Velha. Depois atuou em diversas comarcas do interior do Estado: Barra de São FranciscoLinharesAracruzMontanhaMucuriciRio BananalCachoeiro de ItapemirimPiúmaVitóriaSerra e Viana.
Em 2011, foi promovida, por merecimento, para atuar na entrância especial. Trabalhou em diferentes áreas de atuação do Ministério Público, como criminal, cível e infância e juventude, com destaque na área das execuções penais. Atualmente é titular na matéria de execução penal na Promotoria de Justiça Criminal de Viana.
Integrou o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep) do MPES, desde a criação, em 2006, e coordenou o grupo de 16 janeiro a 2 de maio de 2012. Deixou a coordenação do Getep para atuar na função de secretária-geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça de 2012 a 2020, nas gestões dos então procuradores-gerais de Justiça Eder Pontes da Silva e Elda Márcia Moraes Spedo.

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Como secretária-geral foi responsável também pela supervisão das assessorias de Controle Interno, Legislativa e Gestão Estratégica do MPES, em que liderou o realinhamento do planejamento estratégico da instituição, além da implantação do Programa de Padronização da Rotina Administrativa (Propad) em todo Estado.
Em março de 2020, foi a candidata mais votada para a Procuradoria-Geral de Justiça, sendo nomeada para o cargo pelo governador Renato Casagrande em 25 de março. No dia 4 de maio de 2020, tomou posse como procuradora-geral de de Justiça para o biênio 2020-2022.

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