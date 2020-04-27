Coronavírus: posse da nova chefe do MPES será transmitida pela internet

Promotora de Justiça Luciana Andrade foi a mais votada em lista tríplice e escolhida por Renato Casagrande para chefiar o MPES Crédito: Helio Filho/Secom

Em meio à pandemia do novo coronavírus , a posse da nova procuradora-geral de Justiça, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, na próxima segunda-feira (04), será realizada com público restrito e transmitida ao vivo pela internet. A cerimônia ocorrerá no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em Vitória, a partir das 10 horas.

A pandemia tem alterado as solenidades em geral, e a própria realização de sessões e atendimentos nos órgãos jurisdicionais. O MPES não está realizando atendimento presencial desde o dia 18 de março.

A nova procuradora-geral de Justiça foi escolhida pelo governador Renato Casagrande para estar à frente da instituição para o biênio de 2020 a 2022, e foi a mais votada em lista tríplice eleita pelos membros da instituição, com168 votos. Em seguida, estavam o promotor Marcello Souza Queiroz, que recebeu 146 votos, e em terceiro, o também promotor Adélcion Caliman, com 110.

De acordo com o MPES, a sessão solene será transmitida em tempo real em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus e da determinação das autoridades sanitárias para que sejam evitadas aglomerações. Os interessados poderão acompanhar a posse pelos canais oficiais do MPES no YouTube e no Facebook

As cerimônias de posse dos tribunais nos tempos de coronavírus pelo país, nas últimas semanas, não estão tendo nenhum dos clássicos elementos desses eventos do Judiciário, marcados pela presença de muitas autoridades, discursos e filas de cumprimentos. Um exemplo foi o da posse do novo presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), no Distrito Federal, uma "posse de gabinete", sem os tradicionais ritos.

QUEM É A NOVA CHEFE DO MPES

Luciana Andrade ingressou no MPES em 2003. Foi nomeada secretária-geral do gabinete do procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, e coordenadora da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE). A promotora é aliada do atual procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, que chegou a se inscrever para a disputa por mais um mandato, mas desistiu durante o processo eleitoral.