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Critério de antiguidade

Juíza Marianne Júdice é eleita desembargadora do TJES

Magistrada é a sexta mulher a compor o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; ela foi promovida pelo critério de antiguidade
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

08 abr 2022 às 17:03

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:03

Juíza Marianne Júdice durante cerimônia de posse no TJES
Juíza Marianne Júdice durante cerimônia de posse no TJES Crédito: Divulgação/TJES
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu, à unanimidade, a juíza Marianne Júdice de Mattos como nova desembargadora da Corte. A posse dela aconteceu durante sessão do Pleno realizada na quinta-feira (07). A magistrada foi eleita pelo critério de antiguidade e vai ocupar a cadeira deixada pela desembargadora Elisabeth Lordes, que se aposenta.
Marianne Júdice atua há 28 anos na magistratura, sendo mais de 10 anos na Vara da Fazenda Pública. Atualmente, ela é presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages).
Em dezembro, a juíza foi escolhida para substituir o desembargador Robson Albanez no TJES. Ele foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça  (STJ) após ser denunciado por corrupção no âmbito da Operação Naufrágio. 

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O Tribunal de Justiça do Espírito Santo é formado por 30 cadeiras de desembargadores. Dessas, 24 são destinadas a juízes de Direito, que podem ser promovidos pelo critério de antiguidade ou mėrito. No caso da juíza Marianne Júdice, ela foi eleita por ser a mais antiga da magistratura.
Todos os desembargadores votaram no nome da magistrada. Durante a sessão, o desembargador Anníbal de Rezende Lima elogiou a carreira de Júdice e lembrou ter ingressado no Tribunal na cadeira antes ocupada pelo pai da magistrada, o desembargador Renato de Mattos.
"É uma juíza pela qual eu sempre tive muita admiração e estima. É com muita alegria e emoção que voto", afirmou. 
Juíza Marianne Júdice e o presidente do TJES, desembargador Fabio Clem
Juíza Marianne Júdice e o presidente do TJES, desembargador Fabio Clem Crédito: Divulgação/TJES
A desembargadora Janete Vargas Simões também ressaltou as qualidades da magistrada. “Marianne tem conquistado a cada dia a magistratura capixaba, com muita serenidade, com muita segurança, com muitos atributos, entre eles a experiência, a empatia, o conhecimento jurídico, o conhecimento profundo da situação por que passa a magistratura capixaba, especialmente no primeiro grau”, destacou.
A magistrada agradeceu pela confirmação do nome e disse estar animada para assumir a nova função e fortalecer o Poder Judiciário.
“Nessa nova fase que hoje inicio, eu entro com muita animação, com muita disposição, que este tribunal pode contar comigo, com a minha força de trabalho, com todo o meu tempo, para que a gente possa prestar um serviço jurisdicional de excelência aos jurisdicionados, que a gente possa também buscar o engrandecimento e o fortalecimento do Poder Judiciário”.

SEXTA MULHER DESEMBARGADORA

A desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira salientou que a desembargadora Marianne é a sexta mulher a ingressar no TJES e a quarta na atual composição, o que faz com que elas representem 10% do Tribunal. 
"No dia que eu fui promovida, o desembargador Simões me recebeu dizendo que uma mulher faz de qualquer lugar o lar. E disse: "venha fazer daqui o seu lar". Seja muito bem-vinda, Marianne! É uma honra enorme fazer parte dessa Corte na sua companhia. "A sexta mulher a ingressar faz história", finalizou.

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