Ipec: gestão Lula é ruim ou péssima para 46% e boa ou ótima para 22% em Cachoeiro

Pesquisa Ipec mede avaliação do eleitor de Cachoeiro sobre a gestão Lula Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Rede Gazeta no município do Sul do Espírito Santo e divulgada na segunda-feira (16). Outros 2% dos cachoeirenses entrevistados não souberam avaliar o governo do presidente ou não responderam. A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliada como ótima ou boa por 22% dos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim , enquanto 46% veem a gestão do petista como ruim ou péssima e 30% como regular. É o que mostra a pesquisa Ipec, encomendada pelano município do Sul do Espírito Santo e divulgada na segunda-feira (16). Outros 2% dos cachoeirenses entrevistados não souberam avaliar o governo do presidente ou não responderam.

Entre os que avaliam bem a atuação de Lula à frente do Executivo federal, 6% a consideram ótima e 16% dizem ser boa. Entre os entrevistados que fazem uma avaliação negativa, 8% a consideram ruim e 38%, péssima.

As avaliações negativas do presidente superam as positivas em todos os recortes demográficos feitos pela pesquisa: sexo, idade, escolaridade, renda familiar, raça/cor e religião.

Entre os homens, 49% avaliam a gestão como ruim (8%) ou péssima (41%), 27% como regular e 21% como boa (16%) ou ótima (5%). Já entre as mulheres, 42% acham a gestão ruim (7%) ou péssima (35%), 33% a consideram regular, e 22% a consideram boa (15%) ou ótima (7%).

No recorte por faixa etária, a dos entrevistados com mais de 60 anos é a que mais aprova Lula: 33% consideram a gestão ótima (11%) ou boa (22%). Ainda assim, são maioria os 38% que consideram o governo ruim (4%) ou péssimo (34%). Outros 25% consideram a administração regular e 5% não sabem ou não responderam. A faixa etária dos 35 aos 44 anos é a que pior avalia o governo Lula: para 52% é ruim (9%) ou péssimo (43%).

Nas diferentes faixas de renda, a reprovação maior é a dos entrevistados que ganham mais de 2 salários mínimos (R$ 2.824): 52% consideram a gestão ruim (8%) ou péssima (44%), enquanto 20% a consideram ótima (4%) ou boa (16%) e 28% a consideram regular.

Em termos de escolaridade, a reprovação é menor entre os eleitores que fizeram até o ensino fundamental: 30% consideram a gestão ótima ou boa, 36% ruim ou péssima e 30%, regular, enquanto 3% não sabem ou não responderam. A opinião mais negativa vem dos entrevistados com ensino superior: 52% veem a administração como ruim ou péssima; 20%, como boa ou ótima e 26%, como regular, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

No recorte de raça/cor, entre brancos, 23% veem a gestão como ótima ou boa; 27%, como regular e 48%, como ruim ou péssima. Entre pretos/pardos, 21% consideram a administração ótima ou boa; 33%, regular e 44%, ruim ou péssima. A reprovação também predomina entre entrevistados de todas as religiões.