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Eleições 2024

Ipec: gestão Lula é ruim ou péssima para 46% e boa ou ótima para 22% em Cachoeiro

Administração petista tem mais reprovação do que aprovação em todos os recortes demográficos levantados pela pesquisa
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

18 set 2024 às 10:00

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 10:00

Pesquisa Ipec mede avaliação do eleitor de Cachoeiro sobre gestão Lula
Pesquisa Ipec mede avaliação do eleitor de Cachoeiro sobre a gestão Lula Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliada como ótima ou boa por 22% dos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto 46% veem a gestão do petista como ruim ou péssima e 30% como regular. É o que mostra a pesquisa Ipec, encomendada pela Rede Gazeta no município do Sul do Espírito Santo e divulgada na segunda-feira (16). Outros 2% dos cachoeirenses entrevistados não souberam avaliar o governo do presidente ou não responderam.
Entre os que avaliam bem a atuação de Lula à frente do Executivo federal, 6% a consideram ótima e 16% dizem ser boa. Entre os entrevistados que fazem uma avaliação negativa, 8% a consideram ruim e 38%, péssima.
As avaliações negativas do presidente superam as positivas em todos os recortes demográficos feitos pela pesquisa: sexo, idade, escolaridade, renda familiar, raça/cor e religião.
Entre os homens, 49% avaliam a gestão como ruim (8%) ou péssima (41%), 27% como regular e 21% como boa (16%) ou ótima (5%). Já entre as mulheres, 42% acham a gestão ruim (7%) ou péssima (35%), 33% a consideram regular, e 22% a consideram boa (15%) ou ótima (7%).
No recorte por faixa etária, a dos entrevistados com mais de 60 anos é a que mais aprova Lula: 33% consideram a gestão ótima (11%) ou boa (22%). Ainda assim, são maioria os 38% que consideram o governo ruim (4%) ou péssimo (34%). Outros 25% consideram a administração regular e 5% não sabem ou não responderam. A faixa etária dos 35 aos 44 anos é a que pior avalia o governo Lula: para 52% é ruim (9%) ou péssimo (43%).
Nas diferentes faixas de renda, a reprovação maior é a dos entrevistados que ganham mais de 2 salários mínimos (R$ 2.824): 52% consideram a gestão ruim (8%) ou péssima (44%), enquanto 20% a consideram ótima (4%) ou boa (16%) e 28% a consideram regular.
Em termos de escolaridade, a reprovação é menor entre os eleitores que fizeram até o ensino fundamental: 30% consideram a gestão ótima ou boa, 36% ruim ou péssima e 30%, regular, enquanto 3% não sabem ou não responderam. A opinião mais negativa vem dos entrevistados com ensino superior: 52% veem a administração como ruim ou péssima; 20%, como boa ou ótima e 26%, como regular, enquanto 2% não sabem ou não responderam.
No recorte de raça/cor, entre brancos, 23% veem a gestão como ótima ou boa; 27%, como regular e 48%, como ruim ou péssima. Entre pretos/pardos, 21% consideram a administração ótima ou boa; 33%, regular e 44%, ruim ou péssima. A reprovação também predomina entre entrevistados de todas as religiões.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.

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