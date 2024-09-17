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Eleições 2024

Ipec: 7 em cada 10 eleitores de Cachoeiro já definiram voto para prefeito

Índice de decisão definitiva é de 79% entre eleitores de Ferraço (PP) e de 63% entre eleitores de Diego Libardi (Republicanos)
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

17 set 2024 às 08:00

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 08:00

Maioria dos eleitores de Cachoeiro dizem ter tomado decisão definitiva
Maioria dos eleitores de Cachoeiro declara que a decisão de voto é definitiva Crédito: Arte A Gazeta
A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, revelou que 72% dos eleitores declaram já ter decidido de forma definitiva em quem vão votar para prefeito nas eleições deste ano. O levantamento,  encomendado pela Rede Gazeta e divulgado na segunda-feira (16), também mostrou que 27% ainda podem mudar de ideia, enquanto 1% não soube ou não respondeu.
O índice dos que declaram que a decisão é definitiva é maior entre os que pretendem votar no candidato Theodorico Ferraço (PP). Entre os eleitores do deputado estadual e ex-prefeito, 79% afirmam que a decisão é definitiva, 20% dizem que ainda podem mudar de ideia e 1% não sabe ou não respondeu.
Já entre os que pretendem votar no advogado Diego Libardi (Republicanos), 63% relatam que a decisão é definitiva e 37% dizem que ainda podem mudar de ideia.
O levantamento ouviu 600 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro, portanto após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começou no dia 30 de agosto. 
A pesquisa também indagou sobre o interesse dos eleitores no pleito de 2024. Na cidade, 60% dos entrevistados ficaram no patamar superior de interesse, declarando ter interesse médio (36%) ou muito interesse (24%) nas eleições.
Outros 19% disseram ter pouco interesse, enquanto 20% declaram não ter nenhum interesse e 1% não sabe ou não respondeu.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.

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