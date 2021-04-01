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Até 16 de abril

Governo do ES prorroga revezamento e trabalho remoto de servidores

Medida foi adotada em 15 de março e terminaria na segunda (5);  prazo foi estendido para conter a circulação de pessoas e controlar a disseminação da Covid-19

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2021 às 20:38
Programa Jovens Valores abre vagas de estágio para estudantes do ensino médio.
Estagiários do Programa Jovens Valores também poderão desempenhar suas atividades remotamente se estiverem em grupo de risco Crédito: Seger
Governo do ES prorroga revezamento e trabalho remoto de servidores
O  governo do Estado decidiu prorrogar até 16 de abril o revezamento de trabalho remoto e presencial dos servidores. A medida foi implementada em 15 de março e, a princípio, terminaria em 21 dias, ou seja, na próxima segunda-feira (5). O prazo foi estendido, porém, na tentativa de conter ainda mais a circulação de pessoas e, consequentemente, a disseminação da Covid-19
A prorrogação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (1º), em portaria da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Em outra publicação, o órgão ainda abriu a possibilidade de atividade remota para os estagiários do Programa Jovens Valores do grupo de risco do coronavírus, desde que façam o requerimento formal. O prazo de vigência também é até 16 de abril. 
No decreto 4836-R, que trata sobre medidas para enfrentamento da Covid-19, ficou estabelecido o regime excepcional de revezamento de jornada de trabalho presencial e remoto para reduzir a circulação e aglomeração nos prédios públicos. Cada setor deve ter, no mínimo, 50% de servidores. 
A medida não se aplica ao quadro do magistério; às unidades de saúde; às unidades prisionais e de internação socioeducativa; às unidades que operam em regime de plantão ou que não admitam paralisação; e ainda aos setores cujas atividades sejam definidas como imprescindíveis para o seu adequado funcionamento. 

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