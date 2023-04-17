Governo do ES já ganhou móvel chinês e até osso de presente; veja a lista

Os presentes recebidos pelo chefe do Executivo estadual costumam ser menos glamourosos do que aqueles recebidos por presidentes da República, mas há peças com histórias interessantes. Entre eles, uma papeleira (tipo de escrivaninha) dada por uma delegação chinesa finamente decorada e até um pedaço de osso do padre José de Anchieta.
A Gazeta fez um tour pelo Palácio Anchieta com a gerente de patrimônio histórico do governo estadual, Aurea Ligia Bernardi, que apresentou e contou um pouco sobre as peças, relatos que você pode conferir abaixo. Os itens foram presentes de chefes de Estado, empresas, mas também de pessoas físicas, como artistas capixabas. Todos podem ser apreciados em uma visita ao Palácio.
DIRETO DA CHINA
Um dos itens mais interessantes da coleção de presentes do governo estadual é uma papeleira chinesa que chegou ao Palácio no início do Século XX. A data exata é difícil de precisar, segundo Áurea Ligia, mas uma outra delegação chinesa, que veio ao Estado em 2022, confirmou que se trata de uma peça legítima.
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“A papeleira tem a simbologia chinesa, com o dragão na tampa da papeleira e a fênix na cadeira. Tem registro do início do Século XX, não há data exata, mas foi presente do governo chinês ao governo do Estado”, explicou.
Coleção de quadros de Levino Fânzeres
O Palácio Anchieta já tinha algumas obras do artista capixaba Levino Fânzeres, adquiridas pelo governo, mas recebeu uma coleção de 16 quadros em 2011 do pintor que estudou em Paris. Há pinturas dele em quase todas as sedes de governos estaduais do país.
"Nós já tínhamos algumas obras dele, já do período final da carreira. Em 2011, recebemos a doação de dois lotes do Henrique Herkenhoff com oito quadros cada um. Com os novos, a gente obteve a linha do tempo da carreira dele". Herkenhoff foi secretário de Segurança Pública do Estado.
(Micro) pedaço de osso de santo
Quem já foi ao Palácio Anchieta provavelmente já viu o túmulo de Padre José de Anchieta em exposição. A gerente de patrimônio, porém, explicou que os restos mortais do santo não estão lá dentro, pois foram espalhados por vários locais.
"Essa é a lápide original, mas a ossada do Padre Anchieta foi retirada. Como ele é muito famoso, eles dividiram a ossada entre São Paulo, Bahia, Itália, e outros locais. Não ficou nada para o Espírito Santo", explica.
Durante o final do processo de restauração do palácio, em 2009, a Vale comprou da Escola de São Paulo (quem também foi fundada por Anchieta) um pedacinho da tíbia do santo. Mas é um pedacinho mesmo, com menos de meio centímetro.
Delegações da China e do Canadá
Na visita feita em 2019, na mesma em que foi atestada a autenticidade da papeleira chinesa, uma delegação da China deixou de presente para o governador outro presente. Desta vez, um ovo em porcelana decorado com elefantes e búfalos.
Já uma comitiva do Canadá deixou um quadro com uma folha dourada da árvore-símbolo do país. Não há registro da data do presente.
Porto de Vitória em 1925
Outro presente ao governo estadual, uma pintura do artista plástico Garcia Bento está exposta no salão do piano. A obra foi doada por Armínio Fraga, um dos ex-presidentes do Banco Central, e retrata o Porto de Vitória em 1925.