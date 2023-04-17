Os presentes recebidos pelo chefe do Executivo estadual costumam ser menos glamourosos do que aqueles recebidos por presidentes da República, mas há peças com histórias interessantes. Entre eles, uma papeleira (tipo de escrivaninha) dada por uma delegação chinesa finamente decorada e até um pedaço de osso do padre José de Anchieta.

A Gazeta fez um tour pelo Palácio Anchieta com a gerente de patrimônio histórico do governo estadual, Aurea Ligia Bernardi, que apresentou e contou um pouco sobre as peças, relatos que você pode conferir abaixo. Os itens foram presentes de chefes de Estado, empresas, mas também de pessoas físicas, como artistas capixabas. Todos podem ser apreciados em uma visita ao Palácio.

DIRETO DA CHINA

Um dos itens mais interessantes da coleção de presentes do governo estadual é uma papeleira chinesa que chegou ao Palácio no início do Século XX. A data exata é difícil de precisar, segundo Áurea Ligia, mas uma outra delegação chinesa, que veio ao Estado em 2022, confirmou que se trata de uma peça legítima.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES já ganhou móvel chinês e até osso de presente; veja a lista

Escrivaninha doada pelo governo Chinês e que está exposta no Palácio Anchieta Crédito: Carlos AlbertoSilva

“A papeleira tem a simbologia chinesa, com o dragão na tampa da papeleira e a fênix na cadeira. Tem registro do início do Século XX, não há data exata, mas foi presente do governo chinês ao governo do Estado”, explicou.

Detalhe do dragão no exterior da papeleira chinesa presente ao governo do Espírito Santo exposto no Palácio Anchieta Crédito: Carlos AlbertoSilva

Detalhe da fênix entalhada na cadeira que acompanha a papeleira exposta na sede do governo capixaba Crédito: Carlos AlbertoSilva

Coleção de quadros de Levino Fânzeres

O Palácio Anchieta já tinha algumas obras do artista capixaba Levino Fânzeres, adquiridas pelo governo, mas recebeu uma coleção de 16 quadros em 2011 do pintor que estudou em Paris. Há pinturas dele em quase todas as sedes de governos estaduais do país.



"Nós já tínhamos algumas obras dele, já do período final da carreira. Em 2011, recebemos a doação de dois lotes do Henrique Herkenhoff com oito quadros cada um. Com os novos, a gente obteve a linha do tempo da carreira dele". Herkenhoff foi secretário de Segurança Pública do Estado.



Obras do pintor Levino Fanzeres em corredor do Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Obra do pintor Levino Fanzeres está exposta em sala na sede do governo capixaba Crédito: Carlos Alberto Silva

Obras do pintor Levino Fanzeres estão em corredor do Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

(Micro) pedaço de osso de santo

Quem já foi ao Palácio Anchieta provavelmente já viu o túmulo de Padre José de Anchieta em exposição. A gerente de patrimônio, porém, explicou que os restos mortais do santo não estão lá dentro, pois foram espalhados por vários locais.

"Essa é a lápide original, mas a ossada do Padre Anchieta foi retirada. Como ele é muito famoso, eles dividiram a ossada entre São Paulo, Bahia, Itália, e outros locais. Não ficou nada para o Espírito Santo", explica.

Pedaço de osso da perna do Padre Anchieta está exposto em oratório Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante o final do processo de restauração do palácio, em 2009, a Vale comprou da Escola de São Paulo (quem também foi fundada por Anchieta) um pedacinho da tíbia do santo. Mas é um pedacinho mesmo, com menos de meio centímetro.



Pedaço de osso da perna do padre Anchieta é bem pequeno, como mostra a foto Crédito: Carlos Alberto Silva

Delegações da China e do Canadá

Na visita feita em 2019, na mesma em que foi atestada a autenticidade da papeleira chinesa, uma delegação da China deixou de presente para o governador outro presente. Desta vez, um ovo em porcelana decorado com elefantes e búfalos.

Ovo em porcelana com pintura de elefantes e búfalos foi dado por chineses ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Já uma comitiva do Canadá deixou um quadro com uma folha dourada da árvore-símbolo do país. Não há registro da data do presente.



Presente é um pequeno quadro com uma folha símbolo canadense dado pelo governo do Canadá Crédito: Carlos Alberto Silva

Porto de Vitória em 1925

Outro presente ao governo estadual, uma pintura do artista plástico Garcia Bento está exposta no salão do piano. A obra foi doada por Armínio Fraga, um dos ex-presidentes do Banco Central, e retrata o Porto de Vitória em 1925.



Quadro no salão do piano, no Palácio Anchieta, é de Garcia Bento, retratando o antigo Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva