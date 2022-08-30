Governo do ES anuncia novo secretário de Agricultura

José Roberto Macedo Fontes é o novo secretário de Agricultura do Estado Crédito: Divulgação

O engenheiro agrônomo e doutor em Fitotecnia José Roberto Macedo Fontes será o novo secretário estadual de Agricultura. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) em uma rede social na tarde desta terça-feira (30).

"Um profissional com vasta experiência na área, pronto para fortalecer nossas ações para este importante setor da economia do ES", escreveu Casagrande, no Twitter.

A partir de amanhã, o engenheiro agrônomo e doutor em Fitotecnia, José Roberto Macedo Fontes, assumirá a Secretaria da Agricultura. Um profissional com vasta experiência na área, pronto para fortalecer nossas ações para este importante setor da economia do ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 30, 2022

O posto será ocupado por José Roberto a partir desta quarta-feira (31). Antes dele, a secretaria era conduzida por Mário Louzada, que foi exonerado após uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma servidora da pasta.

QUEM É O NOVO SECRETÁRIO

Engenheiro Agrônomo, Fontes é formado pela Universidade Federal de Viçosa (1993), tem mestrado em Fitotecnia (Produção Vegetal - 1995) e doutorado em Fitotecnia (Produção Vegetal-Melhoramento Genético - 1999), também pela Universidade Federal de Viçosa.

Também tem no currículo cargo de diretor executivo da Brapex (Associação Brasileira dos Exportadores de Papaya), consultor-sócio da Germinar Consultoria e Assessoria LTDA, consultor Sebrae (Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar) e professor do ensino superior em cursos de graduação e pós-graduação.

Além disso, é classificador de mamão qualificado pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (Mapa) e Superintendência Federal de Agricultura (SFA). Tem serviços prestados, principalmente, na área de controle e certificação no Sistema Integrado da Qualidade.

Auditor da qualidade em diversos protocolos e normas, é membro da Câmara Técnica de Fruticultura, da Comissão da Produção Integrada Brasil (ES) e do Comitê Nacional das Minor Crops.