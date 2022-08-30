Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No lugar de exonerado

Governo do ES anuncia novo secretário de Agricultura

A partir desta quarta-feira (31), a pasta será ocupada pelo engenheiro agrônomo e doutor em Fitotecnia José Roberto Macedo Fontes
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 ago 2022 às 17:29

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 17:29

José Roberto Macedo Fontes é o novo secretário de Agricultura do Estado
José Roberto Macedo Fontes é o novo secretário de Agricultura do Estado Crédito: Divulgação
O engenheiro agrônomo e doutor em Fitotecnia José Roberto Macedo Fontes será o novo secretário estadual de Agricultura. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) em uma rede social na tarde desta terça-feira (30).
"Um profissional com vasta experiência na área, pronto para fortalecer nossas ações para este importante setor da economia do ES", escreveu Casagrande, no Twitter.
O posto será ocupado por José Roberto a partir desta quarta-feira (31). Antes dele, a secretaria era conduzida por Mário Louzada, que foi exonerado após uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma servidora da pasta.

QUEM É O NOVO SECRETÁRIO

Engenheiro Agrônomo, Fontes é formado pela Universidade Federal de Viçosa (1993), tem mestrado em Fitotecnia (Produção Vegetal - 1995) e doutorado em Fitotecnia (Produção Vegetal-Melhoramento Genético - 1999), também pela Universidade Federal de Viçosa.
Também tem no currículo cargo de diretor executivo da Brapex (Associação Brasileira dos Exportadores de Papaya), consultor-sócio da Germinar Consultoria e Assessoria LTDA, consultor Sebrae (Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar) e professor do ensino superior em cursos de graduação e pós-graduação.
Além disso, é classificador de mamão qualificado pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (Mapa) e Superintendência Federal de Agricultura (SFA). Tem serviços prestados, principalmente, na área de controle e certificação no Sistema Integrado da Qualidade.
Auditor da qualidade em diversos protocolos e normas, é membro da Câmara Técnica de Fruticultura, da Comissão da Produção Integrada Brasil (ES) e do Comitê Nacional das Minor Crops.
É ex-secretário municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento de Linhares, no Norte do Estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Secretário de Agricultura do ES é exonerado após denúncia de assédio sexual

Com saída de Foletto, veja quem assume a Secretaria de Agricultura do ES

Subsecretário de Agricultura do ES é investigado pela PF por recebimento de propina

Câmara aumenta poder do Ministério da Agricultura para registrar agrotóxicos

Agricultura pode ser uma aliada no combate às mudanças climáticas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Governo do ES Agricultura Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Para o aniversário da morte de Fernando Tatagiba
Imagem de destaque
Multinacional espanhola assume esgoto de Vitória e de mais 34 cidades do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados