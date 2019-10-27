Fracaroli: Ganhar as eleições é bom, mas administrar bem é melhor

Domingos Fracaroli (PSDB) foi eleito prefeito de Castelo neste domingo (27) Crédito: Arquivo Pessoal

Ele já estava no comando do município desde a cassação da chapa eleita em 2016 e ressaltou que o momento não é só de comemoração. "Ganhar as eleições é bom, mas administrar bem é melhor. Quero ficar satisfeito depois, porque hoje eu estou preocupado com o dia em que vou deixar de ser prefeito, e Castelo tem que estar da melhor maneira possível. Sei que é pouco tempo, mas a vontade é tremenda, principalmente, depois dessa votação maciça que a população me deu."

"Castelo tem que estar da melhor maneira possível depois que eu deixar de ser prefeito" Domingos Fracaroli (PSDB) - Prefeito eleito em Castelo

O tucano recebeu 10.102 votos e afirma que foi uma surpresa ser escolhido por tantos castelenses. "Tenho muito a agradecer ao povo de Castelo. Tudo que eu faço, eu me dedico, e dessa vez vou dedicar mais ainda. Eu nunca nem sonhava. Tenho 26 anos de vida pública, divididos entre cinco mandatos de vereador, sendo duas vezes presidente da Câmara, já fui secretário e assumi a prefeitura de forma interina sem esperar. Nunca passou pela minha cabeça ser prefeito, mas, pelas pesquisas, me fizeram o convite e eu topei esse desafio. Depois, vi a aceitação e senti que ia ter a vitória."

Entre todas as atividades que um prefeito municipal precisa desenvolver, Fracaroli garantiu que já tem as suas prioridades, focando em saúde, educação e infraestrutura. Para ele, as características geográficas e econômicas de Castelo exigem uma atenção especial para as estradas do interior, por onde são escoadas as produções.

"Castelo tem muitas estradas rurais e áreas de muita serra, como Forno Grande, e isso me preocupa muito, porque a fonte de renda maior vem da agricultura e da cafeicultura. Então, precisamos de boas estradas para escoar a mercadoria, transportar as pessoas e passar linhas de ônibus", explicou o prefeito eleito.

Para a saúde, ele listou o que já está no radar para ser investido e melhorado. "Já tenho R$ 700 mil separados para a obra da UTI e quero trazer um aparelho de hemodiálise e um de tomografia para Castelo, além de contratar mais médicos para as unidades de saúde e investir no hospital."

Sobre a formação de uma nova equipe, Fracaroli adiantou que não vai fazer alterações imediatas, mas que vai monitorar os trabalhos, principalmente dos secretários, os quais ele chama de mola mestre da administração pública. Caso avalie ser necessário, pode fazer futuras mudanças.

"Se tiver bons secretários, você administra bem, mas se não tiver, não tem jeito. Não negociei nenhuma secretaria. No entanto, quero que os secretários 'vistam a camisa' igual eu. Não vou ficar resolvendo problemas que são para eles resolverem. Se precisar, vou mudar sim", pontuou o tucano.

"Não vou fazer obras 'faraônicas', porque Castelo não tem dinheiro para isso" Domingos Fracaroli (PSDB) - Prefeito eleito em Castelo

Questionado se pretende investir em obras de infraestrutura no município, o novo prefeito antecipou que a população não deve esperar grandes intervenções. "Quero sim fazer e concluir algumas obras, como os calçamentos. Gosto de ouvir a população e já falo o que posso e não posso fazer. Vou administrar de acordo com o orçamento", finalizou.

DIPLOMAÇÃO E POSSE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que a diplomação será até o dia 18 de novembro e a posse ocorrerá no dia 22 do mesmo mês. O mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2020.



ELEITORES QUE NÃO VOTARAM

Castelo tem o total de 28.377 eleitores e 7.349 (26,05%) não votaram nesta eleição. Segundo o TRE, os eleitores que não compareceram às urnas devem justificar a ausência no prazo de 60 dias após a eleição.

