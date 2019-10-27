Domingos Fracaroli é o novo prefeito de Castelo

Com 55,34% dos votos válidos, Domingos Fracaroli (PSDB) é o novo prefeito de Castelo, no Sul do Estado. No total, ele recebeu 10.102 votos, contra 6.991 do segundo colocado, João Paulo Nali (PTB), e 1.160 do candidato Tenente Sousa (Patriota), que ficou em terceiro lugar.
Fracaroli foi eleito neste domingo (27) em um pleito suplementar. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que a diplomação será até o dia 18 de novembro e a posse será no dia 22 do mesmo mês. O mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2020.
O novo prefeito é o atual presidente da Câmara e responde pelo município desde a cassação da chapa eleita em 2016, que aconteceu em agosto deste ano. O tucano concorreu ao cargo de prefeito com o vice, Éverton Zanuncio (PDT), e coligado com os partidos PPS, DEM, PSB, PSD e Solidariedade.
Castelo tem 28.377 eleitores, e 7.349 (26,05%) não votaram nesta eleição. Segundo o TRE, para a realização da eleição suplementar, foram distribuídas 126 urnas em 27 locais de votação, com mais de 500 mesários convocados.
O TRE informou ainda que a votação foi considerada tranquila e apenas três urnas eletrônicas tiveram de ser substituídas. Os eleitores que não compareceram às urnas devem justificar a ausência no prazo de 60 dias após a eleição.
CANDIDATOS E VOTOS
- Eleito - Domingos Fracaroli (PSDB): 10.102 votos (55,34%)
- João Paulo Nali (PTB): 6.991 votos (38,30%)
- Tenente Sousa (PATRI): 1.160 votos (6,36%)
NÚMEROS
- Eleitores 28.377
- Comparecimento 20.864 (73,95%)
- Abstenção 7.349 (26,05%)
- Votos válidos 18.253
- Brancos 847 (4,06%)
- Nulos 1.152 (5,52%)
- Anulados 612 (2,93%)