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Eleições suplementares

Domingos Fracaroli é o novo prefeito de Castelo

O prefeito e vice-prefeito eleitos, neste domingo (27), tomarão posse no dia 22 de novembro deste ano, e mandato vai durar até dia 31 de dezembro de 2020

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 18:24
Domingos Fracaroli (PSDB) Crédito: Arquivo Pessoal
Com 55,34% dos votos válidos, Domingos Fracaroli (PSDB) é o novo prefeito de Castelo, no Sul do Estado. No total, ele recebeu 10.102 votos, contra 6.991 do segundo colocado, João Paulo Nali (PTB), e 1.160 do candidato Tenente Sousa (Patriota), que ficou em terceiro lugar.
Fracaroli foi eleito neste domingo (27) em um pleito suplementar. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que a diplomação será até o dia 18 de novembro e a posse será no dia 22 do mesmo mês. O mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2020.
O novo prefeito é o atual presidente da Câmara e responde pelo município desde a cassação da chapa eleita em 2016, que aconteceu em agosto deste ano. O tucano concorreu ao cargo de prefeito com o vice, Éverton Zanuncio (PDT), e coligado com os partidos PPS, DEM, PSB, PSD e Solidariedade.
Castelo tem 28.377 eleitores, e 7.349 (26,05%) não votaram nesta eleição. Segundo o TRE, para a realização da eleição suplementar, foram distribuídas 126 urnas em 27 locais de votação, com mais de 500 mesários convocados.
O TRE informou ainda que a votação foi considerada tranquila e apenas três urnas eletrônicas tiveram de ser substituídas. Os eleitores que não compareceram às urnas devem justificar a ausência no prazo de 60 dias após a eleição.

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CANDIDATOS E VOTOS
  • Eleito - Domingos Fracaroli (PSDB): 10.102 votos (55,34%)
  • João Paulo Nali (PTB): 6.991 votos (38,30%)
  • Tenente Sousa (PATRI): 1.160 votos (6,36%)
NÚMEROS
  • Eleitores  28.377
  • Comparecimento  20.864 (73,95%)
  • Abstenção  7.349 (26,05%)
  • Votos válidos  18.253
  • Brancos  847 (4,06%)
  • Nulos  1.152 (5,52%)
  • Anulados  612 (2,93%)

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