Domingos Fracaroli é o novo prefeito de Castelo

Domingos Fracaroli (PSDB) Crédito: Arquivo Pessoal

Com 55,34% dos votos válidos, Domingos Fracaroli (PSDB) é o novo prefeito de Castelo , no Sul do Estado . No total, ele recebeu 10.102 votos, contra 6.991 do segundo colocado, João Paulo Nali (PTB), e 1.160 do candidato Tenente Sousa (Patriota), que ficou em terceiro lugar.

Fracaroli foi eleito neste domingo (27) em um pleito suplementar. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) informou que a diplomação será até o dia 18 de novembro e a posse será no dia 22 do mesmo mês. O mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2020.

O novo prefeito é o atual presidente da Câmara e responde pelo município desde a cassação da chapa eleita em 2016, que aconteceu em agosto deste ano . O tucano concorreu ao cargo de prefeito com o vice, Éverton Zanuncio (PDT), e coligado com os partidos PPS, DEM, PSB, PSD e Solidariedade.

Castelo tem 28.377 eleitores, e 7.349 (26,05%) não votaram nesta eleição. Segundo o TRE, para a realização da eleição suplementar, foram distribuídas 126 urnas em 27 locais de votação, com mais de 500 mesários convocados.

O TRE informou ainda que a votação foi considerada tranquila e apenas três urnas eletrônicas tiveram de ser substituídas. Os eleitores que não compareceram às urnas devem justificar a ausência no prazo de 60 dias após a eleição.

CANDIDATOS E VOTOS

Eleito - Domingos Fracaroli (PSDB): 10.102 votos (55,34%)

- Domingos Fracaroli (PSDB): 10.102 votos (55,34%) João Paulo Nali (PTB): 6.991 votos (38,30%)



Tenente Sousa (PATRI): 1.160 votos (6,36%)



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