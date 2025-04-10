Na terça-feira (8), durante sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Gilvan alegou que desejava a morte do presidente e que “nem o diabo quer a desgraça desse presidente que está afundando o país”. No dia seguinte, Flávio, durante sessão do Senado, disse que o pai foi alvo de declarações parecidas e salientou que as atitudes são reprováveis.

Relembrando um artigo assinado em 2020 pelo jornalista Hélio Schwartsman, da Folha de S. Paulo, com o título ‘Por que torço para que Bolsonaro morra’, Flávio destacou que reprova as ações e que a atitude de Gilvan não condiz com o cargo que ocupa na Câmara dos Deputados

Your browser does not support the audio element. Flávio Bolsonaro critica Gilvan da Federal por desejar morte de Lula

“[...] O deputado do Espírito Santo faz algo similar em relação ao Lula e eu quero só registrar que as duas atitudes são reprováveis. Não é uma postura que se espera de um parlamentar que está ali para discutir as coisas sérias do Brasil”, disse o senador.

Esclarecendo que é contra a fala de Gilvan, Flávio Bolsonaro ainda pontuou que não cabe a ele ou ao Senado discutir medidas contra o deputado.

“Cabe ao eleitor, nas próximas eleições, fazer um balanço se ele merece ser reconduzido ou não [a um cargo político]. Da minha parte, não acho que caiba nenhuma medida contra uma fala do parlamentar. Esse julgamento, a população vai fazer. E se quem se sentiu ofendido entender que foi vítima de algum crime, tem os procedimentos judiciais para serem tomados”, completou Flávio.

Segundo Gilvan, “um cristão não deve desejar a morte de ninguém, mas Luiz Inácio Lula da Silva deveria pagar por seus crimes, deveria estar preso e deveria pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país”.