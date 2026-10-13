Fim da escala 6x1: veja como senadores do ES pretendem votar

Os senadores do Espírito Santo Marcos do Val (Avante) e Fabiano Contarato (PT) afirmam que votarão a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) que defende o fim da escala de trabalho 6x1. A votação em primeiro turno está prevista para esta quarta-feira (14), no plenário do Senado.





A reportagem também procurou o senador Magno Malta para saber seu posicionamento sobre a matéria e sua intenção de voto, mas não recebeu retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.





Embora apoiem a mudança, os dois parlamentares ouvidos apresentam análises diferentes. Do Val afirma que a medida pode elevar os custos de operação das empresas e provocar aumento de preços, enquanto Contarato defende a redução da jornada como forma de ampliar o tempo de descanso e a convivência familiar dos trabalhadores.





Do Val declarou que votará a favor da proposta, mas fez ressalvas sobre os efeitos econômicos da adoção de dois dias de descanso por semana. Segundo ele, os setores de comércio e serviços podem ser particularmente afetados pela mudança.





“O senador ouviu de perto a posição da população capixaba sobre o tema e votará conforme o desejo de quem o elegeu como representante”, informou a assessoria do parlamentar.





Apesar de apoiar a PEC, Do Val avalia que um regime de remuneração por horas trabalhadas, com negociação direta entre empregados e empregadores, seria mais vantajoso para ambas as partes.