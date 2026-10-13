Quem são e o que pretendem os novatos na Assembleia Legislativa do ES

Os moradores do Espírito Santo escolheram no último dia 4 os nomes dos 30 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. Serão 16 novos deputados e 14 que renovaram mandato.





Entre os estreantes, há seis vereadores que foram eleitos em 2024 nas suas cidades e já conseguiram conquistar uma cadeira para a Casa de Leis capixaba em 2026. Também na lista de quem chega para compor a Ales a partir de 2027, há três deputados novatos que nunca antes tinham vencido uma eleição para cargo eletivo.





Um deles é o delegado Leandro Sperandio (Podemos), com atuação na região de Aracruz. Ele foi o 12° mais votado no Estado, com 32.965 votos, e liderou a escolha dos eleitores de João Neiva, Fundão e Ibiraçu.





A advogada Jeesala Coutinho (MDB), também de Aracruz, foi eleita com 26.734 votos. Filha do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, ela foi a 21ª mais votada no Estado e primeiro lugar em Aracruz. Os dois disputaram eleição pela primeira vez.





Outro novato é o empresário Rodrigo da Cozivip (MDB), de São Mateus. Ele já tinha disputado vaga na Ales em 2022, mas não conseguiu se eleger. Agora, recebeu 21.956 votos, tendo sido o mais votado em São Mateus e Pedro Canário.





Em comum, os três novatos querem levar demandas da região Norte para o centro do debate no legislativo estadual.