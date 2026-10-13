Quem são e o que pretendem os novatos na Assembleia Legislativa do ES

Os moradores do Espírito Santo escolheram no último dia 4 os nomes dos 30 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. Serão 16 novos deputados e 14 que renovaram mandato.
Entre os estreantes, há seis vereadores que foram eleitos em 2024 nas suas cidades e já conseguiram conquistar uma cadeira para a Casa de Leis capixaba em 2026. Também na lista de quem chega para compor a Ales a partir de 2027, há três deputados novatos que nunca antes tinham vencido uma eleição para cargo eletivo.
Um deles é o delegado Leandro Sperandio (Podemos), com atuação na região de Aracruz. Ele foi o 12° mais votado no Estado, com 32.965 votos, e liderou a escolha dos eleitores de João Neiva, Fundão e Ibiraçu.
A advogada Jeesala Coutinho (MDB), também de Aracruz, foi eleita com 26.734 votos. Filha do prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, ela foi a 21ª mais votada no Estado e primeiro lugar em Aracruz. Os dois disputaram eleição pela primeira vez.
Outro novato é o empresário Rodrigo da Cozivip (MDB), de São Mateus. Ele já tinha disputado vaga na Ales em 2022, mas não conseguiu se eleger. Agora, recebeu 21.956 votos, tendo sido o mais votado em São Mateus e Pedro Canário.
Em comum, os três novatos querem levar demandas da região Norte para o centro do debate no legislativo estadual.
Com 12 anos de atuação como delegado de Polícia na região de Aracruz, João Neiva e Fundão, o delegado Leandro Sperandio construiu sua trajetória no combate direto à criminalidade nas ruas.
A atuação na Ales, segundo ele, terá como pilar central a segurança pública, levando para o processo legislativo e de tomada de decisões a vivência prática policial. Um dos seus projetos prioritários é a integração entre segurança e educação.
Com base em uma iniciativa que já realizou mais de 150 palestras em unidades de ensino, Leandro afirma que vai buscar a criação de programas oficiais em parceria com escolas e professores para combater a desorganização comportamental de adolescentes, prevenindo a violência e garantindo suporte ao ambiente escolar. O parlamentar projeta também a condução de um mandato participativo, utilizando as redes sociais como canal permanente de escuta ativa com a população capixaba.
"Acredito muito que é possível conectarmos a educação com a segurança pública, criando programas oficiais que realmente vão impactar essas duas vertentes."
Advogada de formação, Jeesala Coutinho acumula experiência como secretária de Gestão Estratégica na Prefeitura de Aracruz, onde liderou o planejamento do município, a captação de recursos e a coordenação do pacote de obras locais.
A decisão de concorrer a uma vaga na Ales, de acordo com ela, nasceu da percepção técnica de que Aracruz e os municípios vizinhos precisavam de uma representação direta na Assembleia para dialogar com o governo estadual e garantir investimentos. A cidade tem projeção de crescimento de cerca de 30% nos próximos dez anos, impulsionada pelo desenvolvimento do polo portuário, industrial, turístico e do agronegócio.
Entre suas principais bandeiras de trabalho, está a preparação do município para os impactos da Reforma Tributária. Estudos apontam que Aracruz pode estar entre os municípios com maior perda de receita do país, tornando fundamental o fomento ao turismo e ao consumo local como fontes de compensação econômica.
Além disso, Jeesala integra a ampliada bancada feminina da casa, composta por seis deputadas. Ela pretende focar políticas voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo feminino, qualificação profissional, independência financeira e atenção à saúde mental das mulheres.
"A gestão pública não é para amador. Exige compromisso, muita responsabilidade e muita seriedade pra gente poder fazer as entregas que a população precisa", afirma.
Nascido em Linhares e radicado em São Mateus desde o ano 2000, Rodrigo da Cozivip construiu atrajetória profissional como empresário do setor de alimentação coletiva.
A motivação para ingressar na vida pública passou por experiências pessoais depois de enfrentar problemas de saúde. Em 2021, ficou 12 dias internado na UTI por Covid-19 e no ano passado passou por um tratamento contra um câncer no rim. A constatação de que famílias enfrentavam longas viagens sob o sol de madrugada para buscar consultas e exames na Grande Vitória o impulsionou a assumir a missão de representar o Norte, disse ele.
Suas principais prioridades parlamentares, aponta, são a descentralização e a interiorização da saúde pública, cobrando a oferta de especialidades como oncologia e cardiologia no complexo hospitalar do Norte.
Rodrigo defende que o prédio antigo do Hospital Roberto Silvares permaneça em funcionamento após a inauguração da nova unidade, sendo adaptado para maternidade e atendimento pediátrico. Na pauta econômica e de infraestrutura, atua pelo adensamento da cadeia produtiva do polo industrial de São Mateus — atraindo fornecedores para atuarem próximos a grandes empresas instaladas —, além de propor o asfaltamento da rodovia entre Itaúnas e Pedro Canário para impulsionar o turismo e o escoamento agrícola, soluções para a crise hídrica na captação de água e o reforço da patrulha rural e de companhias policiais na divisa do estado.
"Eu vi muita gente sofrendo, saindo de madrugada do interior para fazer tratamento no sol. Isso me deu muita força e coragem para ser a voz do Norte na Assembleia", afirma.
Leia mais