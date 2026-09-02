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Sabatina

"Faço propostas para mudar a vida das pessoas e não para ganhar votos", diz Helder

Candidato do PT ao governo do Espírito Santo afirmou ter projeto possível de ser concretizado, caso eleito

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 10:41

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 set 2026 às 10:41
Helder Salomão (ao centro na foto) na sabatina na Rede Gazeta Carlos Alberto Silva

Durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória nesta quarta-feira (2), o deputado federal Helder Salomão (PT) declarou que suas propostas como candidato ao governo do Espírito Santo "são voltadas para a melhoria da vida das pessoas e não para atrair votos". 


A fala do petista foi feita em resposta a questionamentos sobre a viabilidade de suas proposições para a área do transporte, entre elas a implementação gradual da tarifa zero (gratuidade na passagem para a população) no Espírito Santo, caso seja eleito em outubro para comandar o Executivo capixaba. Segundo ele, a ideia é instituir grupo de trabalho visando ao estudo da viabilidade da medida.


"Temos uma auditoria feita pelo Ministério Público de Contas do Estado (MPC-ES), que aponta que o governo estude a implantação da tarifa zero no Espírito Santo. É necessário pensar em uma transição gradual. Há um subsídio de mais de R$ 358 milhões do governo do Estado", disse.


Em complemento à resposta sobre a concretização de seus projetos de governo, Helder disse que se considero o candidato mais preparado, com experiência de gestão.


O petista foi o terceiro convidado postulante ao governo do Estado a participar das entrevistas.  

Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as sabatinas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).


 O governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, participou na segunda (31), e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), na terça (1º). 

A conversa foi conduzida pelo time colunistas de A Gazeta — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e a âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz.


 Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos cada, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos

Enfrentamento à criminalidade

Indagado sobre suas propostas para a área da segurança pública, Helder reforçou que pretende implantar câmeras corporais em todos os policiais que atuam em ocorrências no Espírito Santo e fazer a gestão das imagens.


"Enquanto ele [o policial] estiver na atuação, vamos aperfeiçoar o sistema de inteligência. Quanto mais inteligência, menos violência. Vamos aprimorar o sistema de reconhecimento facial e trabalhar para reduzir a letalidade da atuação policial. Vamos enfrentar a criminalidade com rigor", explicou o candidato.

Apoio de Lula e voto útil

Sobre o apoio de Lula e o risco de voto útil, Helder afirmou que a campanha ainda está no início e que há espaço para crescimento. Segundo ele, faltando 34 dias para a eleição, ainda há muitos eleitores que não o conhecem.  “Parece pouco, mas é uma eternidade”, disse.

 

Questionado especificamente sobre o risco de eleitores lulistas migrarem para outro candidato, Helder avaliou que pode ocorrer justamente o contrário, porque sua candidatura está crescendo. Ele destacou ainda que é candidato de uma federação e que sua atuação vai além dos partidos que integram a aliança, citando sua relação com igrejas e com o setor agrícola.

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