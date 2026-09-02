"Faço propostas para mudar a vida das pessoas e não para ganhar votos", diz Helder

Durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória nesta quarta-feira (2), o deputado federal Helder Salomão (PT) declarou que suas propostas como candidato ao governo do Espírito Santo "são voltadas para a melhoria da vida das pessoas e não para atrair votos".
A fala do petista foi feita em resposta a questionamentos sobre a viabilidade de suas proposições para a área do transporte, entre elas a implementação gradual da tarifa zero (gratuidade na passagem para a população) no Espírito Santo, caso seja eleito em outubro para comandar o Executivo capixaba. Segundo ele, a ideia é instituir grupo de trabalho visando ao estudo da viabilidade da medida.
"Temos uma auditoria feita pelo Ministério Público de Contas do Estado (MPC-ES), que aponta que o governo estude a implantação da tarifa zero no Espírito Santo. É necessário pensar em uma transição gradual. Há um subsídio de mais de R$ 358 milhões do governo do Estado", disse.
Em complemento à resposta sobre a concretização de seus projetos de governo, Helder disse que se considero o candidato mais preparado, com experiência de gestão.
O petista foi o terceiro convidado postulante ao governo do Estado a participar das entrevistas.
Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as sabatinas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).
O governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, participou na segunda (31), e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), na terça (1º).
A conversa foi conduzida pelo time colunistas de A Gazeta — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e a âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz.
Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos cada, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos
Indagado sobre suas propostas para a área da segurança pública, Helder reforçou que pretende implantar câmeras corporais em todos os policiais que atuam em ocorrências no Espírito Santo e fazer a gestão das imagens.
"Enquanto ele [o policial] estiver na atuação, vamos aperfeiçoar o sistema de inteligência. Quanto mais inteligência, menos violência. Vamos aprimorar o sistema de reconhecimento facial e trabalhar para reduzir a letalidade da atuação policial. Vamos enfrentar a criminalidade com rigor", explicou o candidato.
Sobre o apoio de Lula e o risco de voto útil, Helder afirmou que a campanha ainda está no início e que há espaço para crescimento. Segundo ele, faltando 34 dias para a eleição, ainda há muitos eleitores que não o conhecem. “Parece pouco, mas é uma eternidade”, disse.
Questionado especificamente sobre o risco de eleitores lulistas migrarem para outro candidato, Helder avaliou que pode ocorrer justamente o contrário, porque sua candidatura está crescendo. Ele destacou ainda que é candidato de uma federação e que sua atuação vai além dos partidos que integram a aliança, citando sua relação com igrejas e com o setor agrícola.