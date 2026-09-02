"Faço propostas para mudar a vida das pessoas e não para ganhar votos", diz Helder

Durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória nesta quarta-feira (2), o deputado federal Helder Salomão (PT) declarou que suas propostas como candidato ao governo do Espírito Santo "são voltadas para a melhoria da vida das pessoas e não para atrair votos".





A fala do petista foi feita em resposta a questionamentos sobre a viabilidade de suas proposições para a área do transporte, entre elas a implementação gradual da tarifa zero (gratuidade na passagem para a população) no Espírito Santo, caso seja eleito em outubro para comandar o Executivo capixaba. Segundo ele, a ideia é instituir grupo de trabalho visando ao estudo da viabilidade da medida.





"Temos uma auditoria feita pelo Ministério Público de Contas do Estado (MPC-ES), que aponta que o governo estude a implantação da tarifa zero no Espírito Santo. É necessário pensar em uma transição gradual. Há um subsídio de mais de R$ 358 milhões do governo do Estado", disse.





Em complemento à resposta sobre a concretização de seus projetos de governo, Helder disse que se considero o candidato mais preparado, com experiência de gestão.





O petista foi o terceiro convidado postulante ao governo do Estado a participar das entrevistas.