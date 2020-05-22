Ex-deputado do ES é condenado à prisão e à perda do cargo de diplomata

José Carlos da Fonseca Júnior, o Zé Carlinhos, em convenção do PSD, em 2016 Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) manteve a condenação do ex-deputado federal e diplomata José Carlos da Fonseca Júnior (PSD). Zé Carlinhos, como é conhecido, é acusado de ter usado, entre 1999 e 2001, o cargo de secretário da Fazenda para beneficiar apadrinhados políticos nas eleições municipais de 2000.

O caso foi analisado pela 2ª Turma do Tribunal na última terça-feira (19), com base na denúncia do MPF. Segundo a instituição, Fonseca Júnior usou o cargo de secretário da Fazenda para executar uma operação de cessão de créditos de ICMS à Samarco Mineração e à Escelsa Centrais Elétricas Espírito Santo em troca de "doações" ao governo estadual de R$ 9 milhões em prol do programa Luz no Campo e de R$ 6,3 milhões para um suposto projeto ambiental.

Contudo, o projeto, de acordo com a denúncia, era uma simulação, já que os recursos foram totalmente desviados para a conta de terceiros e repassado entre os aliados políticos do grupo do ex-secretário.

A defesa de Fonseca Júnior argumentou que o caso era de competência da Justiça Estadual. Pela prerrogativa de foro do ex-governador, o processo foi aberto no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas tramitou na Justiça Federal de Vitória . Em 2011, Fonseca Júnior foi condenado pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória.

O OUTRO LADO

Em nota, o advogado Willer Tomaz, que defende o ex-deputado no caso, disse que vai recorrer da decisão e ressalta que a manutenção da condenação não foi por unanimidade, já que houve voto divergente. "Em juízo serão cabalmente esclarecidos os elementos que asseguram a tranquilidade da defesa quanto ao referido processo, que diz respeito a questões que teriam ocorrido há duas décadas, em 2000", sustenta.

Fonseca Júnior foi eleito deputado federal em 1998 pelo PFL, para exercer o mandato entre 1999 e 2003. Ele se licenciou para atuar no governo estadual, onde ficou até janeiro de 2001, quando voltou à Câmara dos Deputados.