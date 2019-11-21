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Assembleia Legislativa

'Esta Casa não peita ninguém', afirma presidente da Assembleia do ES

Erick Musso (Republicanos) manda recado sobre antecipação da eleição da Mesa Diretora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 21:26

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 21:26

Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
Esta Casa não peita ninguém, afirma presidente da Assembleia do ES
A última das três sessões ordinárias realizadas no plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (20) durou sete minutos. 
Foi tempo suficiente para o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), ler um pronunciamento que citava Montesquieu, Aristóteles, Platão e Maquiavel e, nas entrelinhas, mandava recados sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que antecipa a eleição da Mesa Diretora da Assembleia. 
"Esta Casa não peita ninguém. Ela enfrenta desafios. Não adula governantes, aponta caminhos. Esta Assembleia não é mais um cartório carimbador de projetos, ela tem vida própria e orgulha-se deste novo momento que tem construído na história do Espírito Santo", afirmou o presidente do Legislativo estadual.
A coluna Vitor Vogas registrou que o governador Renato Casagrande (PSB) disse a Musso ser contrário à PEC, apesar de não movimentar a base de deputados para barrar a iniciativa. E o presidente da Casa seguiu com o plano mesmo assim: 

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Presidente da Assembleia peita Casagrande para facilitar própria reeleição

Foi esse o contexto das declarações do presidente. "Não tentem nos desaglutinar. Uma das maiores características dos grandes times é a capacidade de superar obstáculos", avisou, sem citar nomes.

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