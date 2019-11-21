Esta Casa não peita ninguém, afirma presidente da Assembleia do ES
A última das três sessões ordinárias realizadas no plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (20) durou sete minutos.
Foi tempo suficiente para o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), ler um pronunciamento que citava Montesquieu, Aristóteles, Platão e Maquiavel e, nas entrelinhas, mandava recados sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que antecipa a eleição da Mesa Diretora da Assembleia.
"Esta Casa não peita ninguém. Ela enfrenta desafios. Não adula governantes, aponta caminhos. Esta Assembleia não é mais um cartório carimbador de projetos, ela tem vida própria e orgulha-se deste novo momento que tem construído na história do Espírito Santo", afirmou o presidente do Legislativo estadual.
A coluna Vitor Vogas registrou que o governador Renato Casagrande (PSB) disse a Musso ser contrário à PEC, apesar de não movimentar a base de deputados para barrar a iniciativa. E o presidente da Casa seguiu com o plano mesmo assim:
Foi esse o contexto das declarações do presidente. "Não tentem nos desaglutinar. Uma das maiores características dos grandes times é a capacidade de superar obstáculos", avisou, sem citar nomes.