Especialistas dão dicas para gestão mais eficiente de prefeitos em 2021

Ainda não temos uma vacina e problemas sociais e econômicos, como o desemprego, devem ficar ainda mais evidentes no que vem. Além disso, com a queda de arrecadação, o orçamento dos municípios estará apertado. Todas as prefeituras, com raras exceções, vão ter pouco dinheiro disponível para o ano que vem, mas uma série de demandas. Vai ter uma demanda enorme em tudo que diz respeito à saúde e isso deve ser prioridade. Por mais que essa gestão seja compartilhada com o Estado e o governo federal, o município é o responsável pelo atendimento de primeira ordem nos postos de saúde. A recuperação vai ser lenta. Não tem como um candidato chegar e dizer que tem dinheiro e vai implementar diversos programas, que ele vai fazer e acontecer, porque ele estará mentindo. Estamos vivendo uma crise e os municípios precisarão de muito tempo para se recuperar.

