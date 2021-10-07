ES condena empresas por fraudes; 5 ficam barradas em novas licitações

Palácio Anchieta é a sede de governo do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do ES

Dez empresas foram condenadas em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) por fraudar processos de licitação do governo do Espírito Santo . Cinco delas estão impedidas de participar de licitações e contratos com a administração estadual por até um ano, além de terem sido multadas.

Os processos foram instaurados pela Secretaria de Controle e Transparência (Secont) com base na Lei Anticorrupção. As decisões foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (7).

Entre os processos fraudados estão pregões eletrônicos realizados por hospitais públicos do Estado, em que, segundo a Secont, duas empresas licitaram utilizando o mesmo endereço de IP (número capaz de identificar um computador em uma determinada rede). Elas tiveram os lances cadastrados quase simultaneamente.

Além disso, o sócio de uma das empresas havia sido gerente de compras da outra, segundo a Secont. Uma das empresas foi multada em cerca de R$ 400 mil. No total, as multas aplicadas às empresas somam R$ 524. 670, 82.

A infração de utilizar o mesmo endereço de IP foi constatada em três empresas que participaram de outros pregões. Elas foram condenadas "por fraudar o caráter competitivo de licitação pública, mediante conluio", informou a Secont.

ATESTADOS FALSOS

Em outros dois processos, as empresas apresentaram atestado de capacidade técnica falso. No primeiro caso, foram duas empresas: uma apresentou atestado inidôneo ao participar de licitação e a outra por fornecer o documento irregular.

A empresa que utilizou o atestado falso está também impedida de participar de novos procedimentos de contratações públicas.

No segundo caso, a apresentação de atestado de capacidade falso resultou na aplicação de multas a quatro empresas, sendo que uma delas participou do pregão utilizando o documento falso, e as demais para as empresas que forneceram os documentos.

"As apurações comprovaram que os atestados eram inidôneos, já que as empresas simularam as compras que subsidiariam as suas emissões. Verificou-se, ainda, a existência de relações de estreito parentesco entre os sócios de parte das empresas, o que reforçou a hipótese de conluio para fraudar as licitações", afirmou a Secont por meio de nota.

Em todas as decisões cabe recurso administrativo a ser interposto perante o Conselho do Controle e da Transparência (Consect).

LEI ANTICORRUPÇÃO

Com a publicação destas decisões, 58 empresas já foram punidas com base na Lei Anticorrupção. O Espírito Santo foi pioneiro na regulamentação da legislação.

Os recursos arrecadados com a aplicação de multas são obrigatoriamente revertidos em ações de combate à corrupção. No Estado, as condenações já resultaram em mais de R$ 11 milhões em multas aplicadas.

Com as mudanças recentes na legislação, as empresas passaram a ser responsabilizadas por atos de corrupção, prevendo sanções como multas de até 20% sobre o valor do faturamento bruto anual. Anteriormente, apenas os sócios e administradores respondiam por atos ilícitos.