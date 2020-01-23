Empresa alvo de operação em Fundão não faz serviço indicado no contrato

23/01/2020 - Operação Bate-Estaca investiga superfaturamento em contratos em Fundão Crédito: Divulgação

Especializada em construção civil, a empresa Santos & Coutinho, que foi alvo da Operação Bate-Estaca deflagrada em Fundão nesta quinta-feira (23), mantinha um contrato com a prefeitura do município para serviços de manutenção automotiva e fornecimento de peças. O dono da empresa, Castelo Branco Santos & Coutinho, foi preso e é acusado de ter superfaturado contratos com a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos de Fundão.

De acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a empresa foi aberta em novembro de 2018, um mês antes de iniciar a vigência do contrato com a prefeitura. A atividade econômica principal que por ela seria desenvolvida seria a de construção de edifícios, contando com atividades secundárias de obras de urbanização (ruas, praças e calçadas) e manutenção de distribuição de energia elétrica.

Causou espécie a constatação de que a empresa nominada, de fato, conforme denunciado, estava atuando ativamente em atividades totalmente distintas de seu objeto social, mais precisamente no fornecimento de peças automotivas e serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas, descreve a medida cautelar adotada pela Promotoria de Justiça de Fundão.

Em apenas três meses de contrato, a empresa emitiu mais de 100 notas fiscais em serviços para o município, totalizando um gasto de R$ 476 mil. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) acredita que nem todos os serviços foram executados em sua totalidade.

23/01/2020 - Operação Bate-Estaca: máquinas continuavam quebradas mesmo após pagamentos superfaturados pela prefeitura Crédito: Divulgação

OUTRO LADO

A Prefeitura de Fundão foi procurada pela reportagem. Em nota, a administração diz que o prefeito Pretinho Nunes (PDT) está aguardando as apurações e reitera que não tem conhecimento algum acerca das supostas irregularidades. Os quatro servidores investigados foram exonerados, conforme notificação do MPES ao município.