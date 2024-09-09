Moradores de Vitória querem melhorias no trânsito e na iluminação

EDUCAÇÃO



Desde 2021, a Prefeitura de Vitória já investiu mais de R$ 230 milhões em infraestrutura, reformas nas unidades de ensino e na construção de novas sedes. Entre as entregas, destacam-se a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Paulo Reglus Neves Freire, em Inhanguetá, além das novas sedes do Centro Municipal de Educação Infantil em Tempo Integral (Cmei TI) Jacy Alves Fraga, em Tabuazeiro, e o Cmei TI Rubens José Vervloet Gomes, em Jardim Camburi. Esta última permitiu a instalação do Cmei Lizandre Ignês Carpanedo do Carmo, também em Jardim Camburi, na antiga sede do Cmei Rubens. Além disso, estão em andamento as construções de seis novas sedes: Emef Paulo Roberto Vieira Gomes, em São Benedito; Emef São Vicente de Paulo, no bairro Moscoso; Cmei Geisla da Cruz Militão, em Nova Palestina; Emef Irmã Jacinta Soares de Souza Lima, no bairro Romão; Emef Ronaldo Soares, em Resistência, e o Cmei Sebastião Perovano, no bairro Jabour.



É importante destacar que Vitória se sobressai por garantir atendimento a 100% das crianças de 4 e 5 anos na educação infantil (pré-escola). Nas creches, que atendem crianças de 0 a 3 anos, há vagas disponíveis para atender à demanda. Atualmente, 64% dessas crianças estão matriculadas, um percentual superior à média nacional (40%) e das capitais (38%), de acordo com o relatório Educação Contínua do IBGE. Embora algumas famílias aguardem vagas por desejarem unidades de ensino específicas de sua preferência, o município assegura capacidade para atender todas as crianças em idade obrigatória.

CENTRAL DE SERVIÇOS



A Prefeitura de Vitória segue executando o projeto Asfalto Vix, abrangendo centenas de quilômetros de ruas e avenidas da cidade. É o maior programa de recuperação da pavimentação de vias da capital capixaba dos últimos anos. Os trabalhos atendem direta e efetivamente as demandas relacionadas à pavimentação das vias públicas municipais. O novo asfalto, com toda a sinalização devida, está sendo aplicado em ruas e avenidas por onde transitam coletivos e/ou grande fluxo de veículos, como as vias arteriais metropolitanas, que interligam a cidade aos municípios da Grande Vitória; as vias arteriais municipais, que interligam os principais bairros; e as vias coletoras que recebem o fluxo de veículos das arteriais e que apresentam pavimento com vida útil superada.



Como uma das formas de garantir a prontidão para execução dos serviços e a rápida resposta em casos de demanda, Vitória conta com equipes de profissionais especialmente direcionados para realizar a limpeza e desobstrução das redes de drenagem da capital. Os trabalhos acontecem diariamente, em todos os bairros das nove regiões administrativas de Vitória. A atuação dos profissionais ocorre sete dias da semana, em todos os dias do ano, inclusive feriados. A partir de equipamentos modernos e seguros, as equipes realizam limpezas e desobstruções complexas, graças aos sistemas de alta pressão ou a vácuo, que são os utilizados na cidade. A capital conta com equipes de plantão para atender qualquer demanda, seja de dia ou à noite. Com isso, a gestão municipal promove a limpeza contínua da cidade, ao mesmo tempo que atua diretamente na prevenção diária a alagamentos.



SAÚDE



A Capital ficou com o primeiro lugar geral do eixo Saúde na edição 2024 do Ranking Connected Smart Cities, o mais conhecido evento nacional que avalia potenciais de desenvolvimento em cidades brasileiras. Durante essa gestão foi realizada a maior nomeação da história na saúde de Vitória, sendo mais de 900 profissionais nomeados para atuarem na rede municipal. O município de Vitória conta com 29 Unidades de Saúde distribuídas em todo o território. Possui uma cobertura populacional de 104,55% pela Atenção Primária à Saúde, de acordo com o Gestor AB – Informação e Gestão da Atenção Básica do Ministério da Saúde. Assim, atualmente a população cadastrada e acompanhada pelas Unidades de APS é maior que a população IBGE no município.



Para os próximos anos, a gestão pretende ampliar as Unidades de Saúde para atendimento pela Estratégia Saúde da Família em 100% da APS. De 2021 até agosto de 2024, foram ofertadas 3.385.534 consultas nas Unidades de Saúde, para os moradores da Capital. Para facilitar o acesso aos serviços, foi implantado o programa FacilitaVix, que conta com totens de autoatendimento instalados nas unidades de saúde. Além da marcação de consultas, o morador pode acessar o painel de medicamentos, confirma Vitória, acompanhar as consultas especializadas, cronograma do fumacê e o resultado de exames laboratoriais. Para expandir o acesso aos serviços de saúde preventiva e de atenção básica, garantindo que mais moradores tenham acesso a cuidados médicos próximos de suas residências, para os próximos anos, a gestão dará continuidade às obras de construção das Unidades Básicas de Saúde de Santo Antônio e Grande Vitória, a duplicação da unidade de Jardim Camburi e a reforma do PA do bairro Praia do Suá.



Também serão iniciadas as da UPA no Forte São João e de três novas UBS nos bairros República, Consolação e Forte São João. Além disso, será expandida a telemedicina para melhorar o acesso aos cuidados de saúde nas Unidades de Saúde e Prontos atendimentos. Para dar celeridade nos atendimentos aos munícipes, a Prefeitura de Vitória vem ampliando a oferta de consultas e exames especializados na capital e, dessa forma, diminuindo o tempo de espera e dando mais qualidade de vida aos cidadãos. Nos últimos quatro anos foram ofertados 1,5 milhão de consultas e exames especializados, incluindo a oferta inédita de exames de alta complexidade, como ressonância magnética, tomografia computadorizada e densitometria óssea, entre outros. Todo esse investimento tem sido revertido em prol da saúde da população de Vitória, que viu suas principais filas para consultas e exames especializados reduzirem, em média, 70%.



SANEAMENTO BÁSICO



Vitória é 1º lugar entre as capitais do Brasil em saneamento básico. O município lidera o ranking nacional e alcançou uma cobertura de 99,8%. Investimentos vêm sendo realizados em diversos bairros da cidade, que conta com o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), formado por quatro itens: água, esgoto, drenagem e resíduos. A captação e tratamento de água são realizados por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A Cesan, ainda, é responsável pelo serviço de esgotamento sanitário na capital, que inclui a coleta e o tratamento desses efluentes. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) observa que atua na identificação dos imóveis não interligados à rede de coleta de esgoto sanitário, nos locais onde está disponível.



Essa identificação ocorre por investigação mediante denúncias ou solicitações de serviços por munícipes, pelos lançamentos irregulares na rede de drenagem, no solo ou nos corpos hídricos, ou por disponibilização das informações pela Cesan, em cumprimento ao contrato com o município. Os responsáveis pelos imóveis identificados como factíveis (que têm a rede de coleta disponível, mas ainda não estão ligados a ela) são notificados para realizar a interligação à rede, e posteriormente autuados caso não atendam ao prazo. Essas ações estão em constante evolução, abrangidas na rotina operacional da Secretaria, considerando também o constante avanço na instalação das redes de coleta. Nesse sentido, a Semmam identificou problemas nos pontos 12 e 12A na praia da Curva da Jurema/Guarderia, que constantemente apresentava como “impróprio para banho”, e promoveu, em 2021, ação conjunta com a Secretaria de Obras e Central de Serviços, identificando o problema e adotando soluções de engenharia necessárias para cessar a fonte poluidora.



Também foi realizada a notificação dos imóveis que estavam com ligações irregulares na região, lançando o efluente sanitário produzido na rede pluvial e, ainda, a priorização do atendimento das denúncias de extravasamento de esgoto. Atualmente, os dois pontos apresentam constantemente bandeiras verdes para banho. Em Vitória há três Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) da Cesan, sendo que duas foram licenciadas pelo município (ETE Mulembá e ETE Grande Vitória) e uma pelo Estado (ETE Camburi). A Semmam também atua no monitoramento dessas ETEs, verificando se o tratamento atende aos parâmetros exigidos pelas normas ambientais vigentes para serem lançados nos corpos hídricos após o tratamento. Os corpos receptores também são monitorados. O monitoramento é realizado de forma documental, análises laboratoriais e vistorias técnicas.



Poluição do mar/rios: Além do monitoramento dos corpos hídricos receptores dos efluentes tratados, e a investigação de lançamentos irregulares, a Semmam também promove, rotineiramente, ação de vistoria e de fiscalização no mar da capital, percorrendo de barco a Baía de Vitória, praias, canais e a Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. As vistorias são realizadas visando garantir a preservação de espécies localizadas na APA Baía das Tartarugas, como também da manutenção dos manguezais e o equilíbrio do ecossistema que estão presentes na capital. Também executa a fiscalização de emissão de esgoto em área de preservação ambiental – manguezal, mar e áreas de proteção -, visando conter a degradação ambiental e a permanência da fauna e do ecossistema marinho existentes. Assim, em 2023, a Semmam multou a Cesan no valor de R$ 2,5 milhões pela degradação ocorrida na praia da Guarderia e na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas.De janeiro de 2021 a março de 2023, a concessionária recebeu 10 autos de infração que totalizaram R$ 45.115.719.55, dentre elas a maior multa já aplicada à Cesan, no valor de R$ 41 milhões pelo lançamento de esgoto em área de preservação ambiental na Ilha do Boi.



A Secretaria ainda realiza o monitoramento da qualidade das águas com uso recreativo pela população (nas praias da cidade), pelo Programa de Balneabilidade. Essa iniciativa é essencial para apresentar aos cidadãos as condições sanitárias das praias, pois reflete a qualidade das águas destinadas ao contato direto e prolongado, como em atividades de natação, mergulho, entre outras. O programa abrange 26 pontos de coleta de amostras de água e análise laboratorial para a avaliação do indicador “coliformes termotolerantes”, em regime de rotina semanal.Com os resultados, a Secretaria classifica a qualidade das águas como próprias, impróprias ou interditadas para banho, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Conama 274/2000. A classificação dos resultados é disponibilizada nas placas indicativas instaladas próximas aos pontos de coleta, no site da Prefeitura de Vitória (https://vitoria.es.gov.br/balneabilidade.ph) e no aplicativo Vitória Online



TRÂNSITO



A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que, em 2021, a rede semafórica de Vitória passou por uma significativa modernização após mais de 20 anos. A nova central semafórica, equipada com tecnologia GPS e comunicação 4G, garante 100% de conectividade com os cruzamentos da cidade. Essa modernização permite a coordenação eficiente dos tempos de sinalização, resultando em uma melhor sincronização dos semáforos. Houve, ainda, integração de equipes que foi aplicada na operação de tráfego, envolvendo a guarda municipal 24 horas em comunicação com os servidores da Setran, proporcionando manutenções na rede de semáforos e operações no trânsito dando maior segurança e fluidez nas vias de Vitória.



A modernização também abordou gargalos e ajustes dinâmicos dos tempos dos semáforos, após a comunicação dos controladores e nobreaks com a central semafórica com seus dados armazenados em nuvem. Em paralelo à modernização, foram instalados 92 controladores e implantados mais de 90 no-breaks para garantir maior estabilidade no funcionamento dos cruzamentos. Também foram implantadas 437 botoeiras sonoras para auxiliar os deficientes visuais nas travessias, bem como garantir o acionamento da travessia quando existir demanda de pedestre, permitindo melhorar o fluxo de veículos em lugares com ociosidade de travessia. Além disso, realizamos a manutenção estrutural em diversos pontos da capital, identificando e tratando colunas e braços enferrujados totalizando trocas de 198 colunas e 53 braços enferrujados ou abalroados. Mais de 200 semáforos (veicular secundários e de pedestre), foram instalados nos cruzamentos do município, reforçando a segurança e a eficiência no controle do tráfego. Para coibir o furto de cabos e garantir a estabilidade nos cruzamentos, e o pleno funcionamento dos conjuntos semafóricos, implantamos cabeamento subterrâneo no corredor de tráfego Av. Saturnino de Brito, onde havia uma alta incidência de furtos. Além disso, realizamos a mesma ação no cruzamento entre a Rua Dona Maria Rosa e a Avenida Reta da Penha, reforçando a segurança. Em execução e será entregue em abril de 2025.



O Plano de Mobilidade Urbana foi contratado e é um componente importante e necessário para o planejamento urbano de curto, médio e longo prazos. Permite a proposição de políticas e ações para o sistema viário e de transportes em diversas modalidades. Objetivos são a ampliação da mobilidade, principalmente da população de baixa renda; deslocamentos mais eficientes do transporte público coletivo, considerando a integração metropolitana. Importantes etapas já foram realizadas.



Desde o início de 2021, foram criadas, aproximadamente, 600 vagas de estacionamento em Vitória:

Avenida Princesa Isabel e Goverrnador Bley – Centro: 60

Rua Augusto Emílio Estelita Lins – Jardim Camburi: 86

Estacionamento sob a Terceira Ponte – Enseada do Suá: 21

Rua Judithi Leão Castelo – Jardim Camburi: 109

Rua 23 de Maio – Parque Moscoso: 20

Rua Guilherme Santos – Jardim Camburi: 71

Curva da Jurema – Enseada do Suá: 58

Avenida Pedro Nolasco – Vila Rubim: 26

Estacionamento novo na Av Marechal Mascarenhas de Moraes Beira-Mar: 128 (Centro)



Manutenção de sinalização viária: entre janeiro e agosto de 2024, foram realizadas diversas manutenções de sinalização viária e horizontal. Em relação à sinalização viária, foram fiscalizados 1.677 pontos de placas de trânsito, resultando em 323 reclamações e um total de 2.000 manutenções executadas. Para a sinalização horizontal, foram marcados 54.087,79 m², abrangendo 443 faixas de pedestres, eixos, quebra-molas, legendas e canalizações. Também foram pintadas 302 ruas. Na Avenida Serafim Derenzi, que vai de Maruípe até a Grande Vitória, foram realizadas manutenções em nove pontos. A via possui 32 faixas de pedestres, com semáforos em 15 delas, e ciclovias bem sinalizadas.



SEGURANÇA



A Guarda Civil Municipal de Vitória, por meio da Gerência de Operação e Fiscalização de Trânsito (GOFT), atua diretamente no fluxo contínuo da cidade e também colabora com a segurança viária. É de primeiro empenho dos agentes de trânsito dar fluidez às vias da capital, dentro do que lhe és dado como atribuição, e mediante auxílio de demais secretarias municipais, como a Secretaria de Obras e Secretaria de Trânsito. A Goft realiza operações de fiscalização a fim de manter a segurança viária nas ruas, avenidas e vielas da capital. Também são realizados atendimento de ocorrências de trânsito, com vítimas fatais e não fatais. Além das equipes ordinárias, foi criado o Grupamento Tático de Motociclistas (GTM) responsável por atuações cirúrgicas nos principais cruzamentos durante os horários de pico. A Guarda de Vitória realiza, ainda, as Operações Escolas nas quais são monitoradas a entrada e saída de alunos da rede municipal. Somente este ano, foram 1.823 ações deste perfil. As equipes também realizaram apoios a eventos, obras, ações pedagógicas e manifestações.



PAVIMENTAÇÃO

O Projeto AsfaltoVix prevê a requalificação de até 160 quilômetros das principais vias da cidade. O objetivo é melhorar a trafegabilidade e segurança dos veículos e garantir acessibilidade universal para pedestres. Este trabalho começou em setembro de 2023 e já foram recapeados e sinalizados 53 km das seguintes vias da cidade:



Jardim Camburi

· Av. Eugenio Pacheco Queiroz

· Av. Govenador Eurico Rezende

· Rua Alfredo Alcure

· Rua Isaac Lopes Rubim

· Rua Sergio Nasser

· Rua Astrogildo Mendes Filho

· Rua Carlos Lindemberg

· Rua Arquiteto Décio Thevernard

· Rua Guilherme Santos

· Rua Astrogildo Romão Dos Santos

· Rua Francisco Francês

· Rua Romualdo Giarnordolli Filho

· Av. Augusto Emilio Estelita Lins

· Rua Engenheiro Charles Bitran

· Rua Santos Evangelista

· Rua Esméria Barros Deorce

· Rua Dionísio Abaurre

· Rua José Celso Cláudio

· Rua Fortunato Abreu Gagno

· Rua Eugenílio Ramos

· Rua Italina Pereira Mota

· Rua Augusta Emílio Estelita Lins

· Rua Carlos Martins

· Rua Filogomiro Lanes



Jardim da Penha

· Av. Dante Michelini

· Rua Aristóbulo Barbosa Leão

· Rua Hugo Viola

· Rua Anízio Fernandez Coelho

· Rua Augusta Nader

· Rua Carmelita Maria de Souza

· Rua Leopoldo Siqueira

· Rua Elza de Jesus

· Rua Saturnino Rangel Mauro

· Rua Pedro Feu Rosa

· Rua Alziro Zarur

· Rua Arthur Czartoysky

· Rua Alvaro da Silva Labuto

· Rua Francisco Generoso da Fonseca

· Rua Aníbal Antero Martins

· Rua Comissário Octavio de Queiroz

· Rua Pedro Depiante

· Rua Ludwik Macal

· Rua Eugenílio Ramos Bairro República

· Rua Alziro Zarur

· Rua Arthur Czartoyski

· Rua Francisco Generoso da Fonseca



Goiabeiras

· Rua Leopoldo Gomes de Sales

· Rua Bernardino Gomes

· Rua José Gomes Lorêto

· Rua José Alves

· Rua Des. Cassiano Castelo

· Hermínio Coelho de Souza

· Rua Rosa de Jesus Dias

· Av. Fernando Ferrari

· Joana Rosalém Moazi



Boa Vista

· Rua Antônio Caliari



Maruípe

· Av. José Cassiano dos Santos

· Av. Maruípe



Santa Martha

· Rua ngelo Zardin · Rua Osvaldo Aranha

· Rua Roberto Silvares

· Rua do Luar / Benedito Muniz

· Rua João Batista Martinho

· Rua Manuel Salustiano Souza



Joana D’arc

· Rua Augusto Roncetti

· Rua Antônio Alves Batista

· Rua José Daniel Nunes

· Rua Ruy Dias Barbosa



Andorinhas

· Rua Dona Maria Rosa



Santo Antônio/São Pedro/Maruípe

· Rodovia Serafim Derenzi Bento Ferreira

· Av. Marechal Mascarenhas de Moraes



O Projeto AsfaltoVix é o plano da Prefeitura de Vitória para requalificar os pavimentos da cidade. Com ele a Prefeitura de Vitória poderá investir até R$ 214 milhões em recuperação até 160 quilômetros dessas vias. Este trabalho é inédito na história da cidade. A recuperação dos pavimentos é necessária devido ao desgaste da camada de revestimento asfáltico, que já superou a vida útil prevista de 10 anos. O objetivo é melhorar a trafegabilidade e segurança dos veículos e garantir acessibilidade universal para pedestres.



A escolha das vias que estão recebendo os serviços de recuperação funcional tem como base avaliação do estado do pavimento com relatório fotográfico, com imagens georreferenciadas, que demonstre a condição geral de conservação da via e memória de cálculo do índice do estado da superfície do pavimento, conforme Norma DNIT 008/2003. A prioridade do novo asfalto é para as ruas e avenidas por onde transitam coletivos e/ou grande fluxo de veículos como as vias arteriais metropolitanas (que interligam a cidade aos municípios da Grande Vitória), as vias arteriais municipais (que interligam os principais bairros) e as vias coletoras (que recebem o fluxo de veículos das arteriais) e que apresentam pavimento com vida útil superada. A Prefeitura de Vitória também investe em caráter permanente, a médio e longo prazos, em obras e manutenção das redes de drenagem. Somente na atual gestão (2021/2024) serão R$ 464,4 milhões de investimentos com recursos próprios em obras de macrodrenagem.



Estes investimentos sistemáticos em obras de drenagem, com o objetivo de minimizar os efeitos das chuvas, já permitiram eliminar a maioria dos pontos de alagamentos e reduzir para no máximo 30 minutos os alagamentos em trechos de vias que ficavam até 120 minutos intransitáveis após as precipitações. Na área de drenagem, está em andamento o maior investimento em macrodrenagem da história da capital em um único contrato e que integra o Programa Águas de Vitória, composto pelas seguintes obras: macrodrenagem da Grande Santo Antônio (R$ 139,6 milhões); macrodrenagem da Ilha de Santa Maria, Cruzamento, Monte Belo, Jucutuquara e Fradinhos (R$ 231 milhões); e requalificação das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (R$ 93.872.061,58.). Estes três contratos representam R$ 464,4 milhões em investimentos na macrodrenagem. Vitória tem 614 quilômetros de vias, a maioria com rede de drenagem. Nove gerências regionais da Central de Serviços fazem a manutenção delas, substituindo as manilhas que eventualmente rompem com o peso do tráfego de veículos. A Prefeitura mantém um contrato de limpeza das redes de macrodrenagem. Esse trabalho é realizado pela Central de Serviços com o uso de caminhões desentupidores, que atuam pontualmente onde é identificada a obstrução das redes com diâmetro inferior a 60 centímetros.



Após a realização de estudos técnicos detalhados, constatou-se que não há área disponível para a ampliação da largura da Avenida Serafim Derenzi. Além disso, o estudo para a construção de um mergulhão na interseção da Reta da Penha com a Rua Rio Branco revelou que a implementação da obra seria economicamente inviável. Entre os principais motivos está a necessidade de reforços estruturais nas fundações dos prédios circundantes, o que inviabiliza a execução projeto.

