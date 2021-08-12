De olho em 2022, João Doria vem ao ES

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

Presidenciável, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem ao Espírito Santo no dia 20 ou 21 deste mês. A ideia, de acordo com a assessoria do governador, é realizar um evento com militância e lideranças políticas do PSDB no Estado.

O ninho tucano sofre alguns balanços com ventos turbulentos. Doria não é o único que gostaria de disputar a Presidência da República em 2022. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também.

Ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati é outro que se movimenta, assim como o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Eles devem disputar prévias, uma eleição interna, para decidir quem vai ser o candidato no ano que vem.

Leite e Doria apoiaram o presidente Jair Bolsonaro (hoje sem partido, mas na época filiado ao PSL) em 2018, mas hoje têm uma postura de crítica ao governo federal. Doria, após o "BolsoDoria" daquele ano, aliás, é um dos principais adversários dos bolsonaristas.