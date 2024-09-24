Coser promete transformar prédios abandonados em moradias e colocar elevadores nos morros de Vitória

Candidato do PT à Prefeitura de Vitória, João Coser é entrevistado no Gazeta Meio Dia Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta

TV Gazeta nesta terça-feira (24). Coser falou sobre colocar elevadores nos morros da cidade para ajudar a mobilidade dos moradores e também em aproveitar prédios abandonados no Centro para transformá-los em moradias. Candidato à Prefeitura de Vitória João Coser (PT) participou de uma entrevista ao vivo nanesta terça-feira (24). Coser falou sobre colocar elevadores nos morros da cidade para ajudar a mobilidade dos moradores e também em aproveitar prédios abandonados no Centro para transformá-los em moradias.

TV Gazeta faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo

Os candidatos às prefeituras de Vila Velha, Cariacica e Serra que pontuaram 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto foram entrevistados nas últimas três semanas, no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30.

Nesta semana, os candidatos ao comando da Capital vão ser ouvidos no Gazeta Meio Dia. Lorenzo Pazolini foi o primeiro. Nesta terça-feira (24), foi a vez do candidato João Coser (PT), seguido de Luiz Paulo (PSDB) na quarta (25) e Assumção na quinta (26).

Confira a entrevista com João Coser

No início da entrevista, João Coser foi questionado sobre o apoio do atual presidente Lula (PT) e por ser o candidato com maior índice de rejeição, segundo as pesquisas eleitorais.

"A rejeição minha é totalmente partidária. Nós fizemos pesquisa e elas indicam isso, não tem nada contra o meu mandato e a pessoa do João Coser. Nós precisávamos mostrar o que eu já fiz primeiro em outros mandatos e depois vem o processo de apresentação do próprio presidente e os apoios. É uma estratégia conduzida pelo pessoal do marketing que nós concordamos. Minha relação de amizade com o Lula é desde criança, é uma relação pessoal e política antiga. Ele hoje é o presidente e ele entra no momento que achamos correto entrar", disse.

Depois, o candidato apontou que pretende implementar um projeto de pelo menos três elevadores nos morros da cidade para ajudar na locomoção principalmente de quem mora no alto do morro.

"É um sistema de transporte mais eficiente, um elevador inclinado que não leva só as pessoas, mas material, compras. E é um custo mais baixo de instalação, no Brasil inteiro tem, não é nenhuma novidade. É uma tortura hoje ver o morador descendo 440 degraus, mais de 500 degraus, subir com material e construção nas costas, pessoa doentes, idoso, a mãe tem que subir e descer para levar filho na escola... É um sofrimento para as pessoas. O projeto começa com dois, três. Podemos ter 10 porque pelo menos dez bairros de Vitória precisam disso. Mas vamos começar com três e depois vai crescendo", apontou o candidato.

Coser falou ainda que pretende investir mais na segurança do trânsito, contratando mais agentes, além de fazer um sistema de videomonitoramento mais integrado com as polícias Federal e Militar.

"A segurança é o nosso maior problema, então, tem que ser nosso maior investimento. O nosso sistema de videomonitramento não dialoga com o sistema do estado. Nós vamos integrar o sistema das polícias Civil, Militar e Federal e se identificar qualquer problema dentro do ônibus, por exemplo, não precisa o agente agir individualmente, mas ele comunica a Polícia Militar, que para o ônibus e atua" João Coser - Candidato do PT à Prefeitura de Vitória

Ao ser questionado sobre como trazer melhorias para o Centro de Vitória, alvo de anos de "abandono", o candidato apontou que vai focar em reaproveitar prédios abandonados e transformá-los em moradias para pessoas em situação de rua.

Disse ainda que pensa em estrutura para movimentar o Centro também nos fatores históricos e culturais, com atividades frequentes e relevantes.

"Vamos aplicar o programa 'Moradia Primeiro', que está fazendo sucesso em outras cidades, reduzindo muito a população de rua. São mais de 100 prédios abandonados que podem virar moradia. Então, ocupar primeiro com moradia, depois a gente dá as condições de tratamento e saúde e tenta colocar no mercado de trabalho. Também é necessário fazer mais abrigos noturnos. E no Centro mobilizar o comércio e ter uma agenda cultural permanente, além de tentar trazer para cá uma área de ciência e tecnologia, que depende de pouco espaço. Fazer com que o Centro tenha divulgação e recuperar tudo que ele tem de bom", destacou Coser.

Sobre o tema saúde, Coser disse que pretende refazer uma UPA na Praia do Suá e construir outra na parte continental. Além disso, destacou a necessidade de investir na contratação de mais médicos.

"Temos que colocar médicos especialistas, que o nosso centro de especialidade está totalmente vazio. E nós temos que cuidar da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, porque a população tá precisando muito disso. Pagar um salário decente para os profissionais de saúde. Então, é colocar médico especialista nas mais diversas áreas, focar na UPA porque ela alivia o atendimento", comentou.

O candidato lembrou também sobre o trânsito e que pretende aumentar a fiscalização. Ele apresentou algumas propostas para desafogar engarrafamentos na cidade, como fazer um corredor exclusivo para moto.

"Uma via ligando Jardim Camburi ao bairro de Fátima, via expressa para não passar dentro do bairro Jardim Camburi e liberar aquela via Norte Sul para o bairro Jardim Camburi, que é o maior bairro de Vitória. E fazer uma via passando por debaixo da ponte da passagem, Andorinhas-Santa Marta, saindo lá naquela pedreira para São Pedro. Tem um engarrafamento muito grave naquela região do quartel que nós queremos acabar. O Quartel vira só chegada e a saída passar por baixo", explicou.

No final da entrevista, Coser foi questionado sobre o fato de o governador Renato Casagrande (PSB) não estar o apoiando nessas eleições

"Nós apoiamos muito o governador nas eleições, então até esperava o apoio dele, mas o PSB decidiu ficar na aliança com o Luiz Paulo. Eu queria que o governador estivesse na campanha de fato. Não é uma decepção, mas eu fiquei triste", finalizou.