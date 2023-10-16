Corregedoria analisa defesa de deputado que recusou bafômetro no ES

O deputado estadual Lucas Polese (PL) afirmou que sua defesa apresentada à Corregedoria da Assembleia Legislativa demonstra que ele "estava trabalhando e não houve desvio de finalidade, nem quebra de decoro parlamentar" no episódio em que se recusou a fazer o bafômetro ao ser parado em blitz dirigindo o carro oficial do Legislativo estadual. Ele afirma que estava em agenda oficial com o embaixador do Azerbaijão, Rashad Novruz, antes e depois de passar pela blitz.

"Utilizei o carro para trabalhar, tem as comprovações de onde eu estava antes e depois, tem filmagem, tem declaração comprovando. Acredito no bom funcionamento das instituições", afirmou o parlamentar.