Coronavírus: ES registra quase 8 mil denúncias e apenas uma multa

Desde a implantação de medidas restritivas para impedir a disseminação do novo coronavírus no Estado , 7.849 denúncias de aglomeração e abertura de estabelecimentos impedidos de funcionar foram registradas no Espírito Santo. Apesar disso, a maioria não resultou em punição. Apenas uma multa foi aplicada.

A Gazeta com órgãos públicos que possuem canais de denúncia: Os dados foram obtidos pela reportagem decom órgãos públicos que possuem canais de denúncia: Ministério Público Federal, governo estadual e prefeituras da Grande Vitória. O Ministério Público Estadual, apesar de não possuir um canal específico, também foi demandado, mas não respondeu até a publicação deste texto.

O maior número de denúncias foi recebido pelo Disque-Denúncia (181) do governo. Em um mês, foram 3.078 queixas referentes a estabelecimentos abertos de forma irregular e aglomerações. Também houve reclamações sobre preços abusivos e funcionamento de fábricas clandestinas. Já o MPF registrou 2.050 reclamações até esta sexta-feira (17).

De acordo com o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, a maioria das denúncias se concentra na Grande Vitória. Muitas delas, porém, são contra estabelecimentos que têm autorização para funcionar seguindo as orientações dos decretos estaduais. Apesar de receber mais de 3 mil denúncias de descumprimento de medidas de isolamento no último mês, o governo, até o momento, não aplicou nenhuma multa.

"Todos nós estamos empenhados nesta fiscalização, o governo não tem condições de fiscalizar tudo sozinho. Temos contado com a compreensão das pessoas, não vamos ter uma atitude agressiva em relação a isso" Tyago Hoffmann - Secretário de Estado do Governo

Das 2.050 denúncias registradas no canal do Ministério Público Federal até esta sexta-feira (17), 1.578 eram na Grande Vitória. Entre as reclamações mais frequentes estão a aglomeração de pessoas em agências bancárias (6,3%) e igrejas (8,8%), e a abertura de comércios (24,6%) e bares (22,5%), proibidos de funcionar por meio de decreto estadual desde o dia 21 de março.

Os dados do MPF mostram que a maior parte das denúncias vem da Serra: 535. Vitória vem em segundo no ranking de denúncias, com 516. Seguida por Vila Velha (379) e Cariacica (143). De acordo com o órgão, as denúncias servem para orientar atuações do MPF no combate ao coronavírus.

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

Entre as prefeituras de Grande Vitória, Cariacica foi a que recebeu o maior número de denúncias por meio de canais do município. Foram 1.300 queixas, sendo 380 via Ouvidoria (162) e 920 por meio do telefone 0800 283 9255.

Na Capital, em apenas 20 dias, a Prefeitura de Vitória recebeu 1.132 denúncias de estabelecimentos comerciais abertos ou que possuíam grande aglomeração.

Vila Velha contabiliza 289 reclamações no total. Dessas, 207 foram feitas pelo Disque-Denúncia da própria prefeitura, acionado também pelo número 181. E 70% estão relacionadas ao funcionamento irregular de bares. Os outros 30% referem-se a estabelecimentos comerciais abertos, além de aglomeração em igrejas e espaços públicos. Houve ainda 82 denúncias de estabelecimentos com permissão para funcionar, mas que não estavam cumprindo as orientações do governo estadual.

A Prefeitura da Serra não informou os números das denúncias.

A ÚNICA MULTA APLICADA

Apesar de mais de 7 mil denúncias de descumprimento de medidas terem sido registradas no Estado, apenas um estabelecimento foi multado até o momento. A multa, de valor não informado, foi aplicada pela Vigilância Sanitária de Vitória a um comércio que se recusou a fechar as portas e cumprir as determinações do município.

Na Capital, 808 vistorias foram feitas e 439 comércios fechados. Os comerciantes responsáveis por esses estabelecimentos foram orientados a fazer venda por aplicativo e entrega em domicílio, o que foi obedecido.

Equipe de fiscalização determina fechamento de bares em Cariacica Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

Em Cariacica, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) informou que 70% das denúncias recebidas levaram a ações de fiscalização. Cerca de 250 estabelecimentos acabaram fechados por desrespeitarem os decretos que só permitem o funcionamento de comércio considerado essencial.

Já em Vila Velha, a prefeitura informou que 250 estabelecimentos comerciais não essenciais foram fechados pela equipe de fiscalização da Prefeitura e 40 deles notificados.

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