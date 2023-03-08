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Reajuste

Cidade do ES aprova aumento de salário para vereadores

O projeto foi aprovado por 7 votos contra 5 e está previsto para entrar em vigor a partir de janeiro de 2025

Publicado em 08 de Março de 2023 às 20:09

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 mar 2023 às 20:09
Campeonato de voo livre atrai atletas e movimenta a economia de Castelo
Em Castelo, vereadores vão ter reajuste no salário Crédito: Luiz Gonçalves

Correção

09/03/2023 - 10:15
Diferentemente do que foi publicado, a Câmara de Castelo não vai criar 13º salário. O benefício já existe há alguns anos. A informação foi corrigida. 
A Câmara de Castelo, no Sul do Espírito Santo, aprovou, na terça-feira (7), o aumento dos salários para os vereadores do município. A entrada em vigor, porém, será apenas a partir de janeiro de 2025, quando uma nova legislatura tomará posse.
O documento informa que a remuneração dos vereadores passará de R$ 6.900,00 para R$ 7.590,00 em 2025. Nos três anos seguintes, também haverá novos reajustes e o valor irá para R$ 8.121,30 em 2026; R$ 8.689,00 em 2027; e R$ 9.298,07, em 2028.
Em relação ao 13º salário, o valor será também corrigido a partir de 2025.
O projeto foi aprovado com sete votos favoráveis e cinco contra. Votaram a favor os vereadores Warlen César Bortoli (PRB), Ramon Lambranho (DEM), Luciano Diniz (Podemos), Dimas Luzório (PSB), Marcia Pedruzzi (MDB), Neucilene Côgo Viana (Republicanos) e Maria Lúcia Ventorim (DEM).
Cidade do ES aprova aumento de salário e criação de 13º para vereadores
Votaram contra os vereadores Renan Viçosi Maia (PV), Edimar Celin (PSDB), Mateus Fim Pagio (PSL), Marco Zoim (PSDB) e Cidclei Coco (PV).
O projeto divulga ainda o impacto financeiro provocado pelos reajustes e o pagamento do 13º. Os valores anuais serão de R$ 141.098,10, em 2025; R$ 249.743,64, em 2026; R$ 365.994,36, em 2027; e R$ 490.382,64, em 2028.

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