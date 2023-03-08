Cidade do ES aprova aumento de salário para vereadores

Em Castelo, vereadores vão ter reajuste no salário Crédito: Luiz Gonçalves

Correção Diferentemente do que foi publicado, a Câmara de Castelo não vai criar 13º salário. O benefício já existe há alguns anos. A informação foi corrigida.

A Câmara de Castelo , no Sul do Espírito Santo , aprovou, na terça-feira (7), o aumento dos salários para os vereadores do município. A entrada em vigor, porém, será apenas a partir de janeiro de 2025, quando uma nova legislatura tomará posse.

O documento informa que a remuneração dos vereadores passará de R$ 6.900,00 para R$ 7.590,00 em 2025. Nos três anos seguintes, também haverá novos reajustes e o valor irá para R$ 8.121,30 em 2026; R$ 8.689,00 em 2027; e R$ 9.298,07, em 2028.

Em relação ao 13º salário, o valor será também corrigido a partir de 2025.

O projeto foi aprovado com sete votos favoráveis e cinco contra. Votaram a favor os vereadores Warlen César Bortoli (PRB), Ramon Lambranho (DEM), Luciano Diniz (Podemos), Dimas Luzório (PSB), Marcia Pedruzzi (MDB), Neucilene Côgo Viana (Republicanos) e Maria Lúcia Ventorim (DEM).

Your browser does not support the audio element. Cidade do ES aprova aumento de salário e criação de 13º para vereadores

Votaram contra os vereadores Renan Viçosi Maia (PV), Edimar Celin (PSDB), Mateus Fim Pagio (PSL), Marco Zoim (PSDB) e Cidclei Coco (PV).