Câmara de Alegre vota nesta segunda aumento de 60% do salário dos vereadores

Os vereadores da cidade de Alegre , no Sul do Espírito Santo, votam, nesta segunda-feira (13), um projeto de lei para aumentar os próprios salários em 60%. Caso seja aprovada, a medida será válida a partir de 2025, ou seja, quando novos integrantes da Câmara forem eleitos nas próximas eleições municipais, em 2024.

A Câmara de Alegre tem, atualmente, 13 vereadores, e os parlamentares recebem R$ 4,5 mil. A proposta a ser votada é mudar o vencimento para R$ 7,2 mil. A sessão ocorre na segunda, às 20h.

Alegre: vereadores da cidade votam aumento no próprio salário Crédito: Reprodução/Instagram Prefeitura de Alegre

Será votado também o aumento do salário do Executivo, com reajustes previstos para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

No projeto de lei 001/2023, a previsão é aumentar em 46% o vencimento dos cargos de comando. Caso seja aprovado, o prefeito passará a receber R$ 19 mil e o vice, R$ 9,5 mil. Atualmente, recebem R$ 13 mil e R$ 6,5 mil, respectivamente.

O salário dos secretários também deve ter aumento, mas de 60%, passando de R$ 4,5 mil para R$ 7,2 mil. A medida também é válida a partir de 2025.

O aumento dos salários também deve atingir os servidores dos cargos efetivos e comissionados da Câmara de Alegre. Outro projeto (3/2023) previsto para ser apreciado na segunda quer aumentar em 25% os vencimentos já a partir de 1º de março.

Segundo o projeto, assinado pelo presidente da Câmara, Carlos Renato Viana, as despesas decorrentes do projeto vão contar com recursos do orçamento da própria Câmara, sem quantificar o valor previsto.