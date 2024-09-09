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Eleições 2024

Casteglione promete mais vagas em creches e construção de viadutos em Cachoeiro

O ex-prefeito petista é o primeiro entrevistado da série com candidatos ao comando do Executivo cachoeirense; confira a conversa
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 set 2024 às 11:05

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 11:05

Aumentar o número de vagas nas creches, construir mais viadutos para melhorar a mobilidade urbana e reconstruir um espaço exclusivo para os trabalhadores ambulantes. Essas são algumas das propostas apresentadas por Carlos Casteglione (PT) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, que começam a ser publicadas nesta segunda-feira (9) e seguem até sexta (13). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: a lista dos candidatos em Cachoeiro de Itapemirim
Além de Cachoeiro, nesta semana também serão divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Linhares pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem temas como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura e foram feitas em vídeo, em uma entrevista de 10 minutos. O número de questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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