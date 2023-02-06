O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que quer manter o deputado estadual Dary Pagung (PSB) na liderança do governo do Estado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ele foi o líder do governo na legislatura anterior, encerrada no último dia 31 de janeiro.
Em entrevista à imprensa concedida nesta segunda-feira (6), Casagrande afirmou que Dary só não será o seu líder no Legislativo estadual “a não ser que não queira permanecer ou queira cumprir outra tarefa”. “O líder do governo continua sendo o Dary, mas é um assunto que vou tratar com ele, pois não tratei nesta legislatura”, completou o governador.
Dary Pagung está no seu quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa e foi responsável por organizar o bloco de deputados protocolado após a eleição da Mesa Diretora, no último dia 1º, com a participação de representantes das mais diversas siglas. Esse bloco servirá para tratar da distribuição de espaços nas comissões permanentes da Casa e, conforme antecipou a colunista Letícia Gonçalves, os deputados estaduais Tyago Hoffmann (PSB) e Mazinho dos Anjos (PSDB) devem comandar as comissões mais cobiçadas, de Finanças e Justiça, respectivamente.
Além de ser correligionário do governador, Dary conta com o respeito dos colegas pelo tratamento cordial que tem mantido com os demais parlamentares desde a legislatura anterior, inclusive com os da oposição. Na última sexta-feira (4), a reportagem de A Gazeta o questionou sobre eventual pretensão de assumir alguma comissão na Assembleia Legislativa, mas Dary respondeu que ainda estava analisando o assunto.
Casagrande quer Dary Pagung na liderança do governo na Assembleia do ES
Depois da afirmação de Casagrande de que quer mantê-lo como líder do governo, o deputado não atendeu às ligações. A assessoria dele informou que ele estava ouvindo os deputados sobre a distribuição de vagas nas comissões. Assim que der retorno, este texto será atualizado.
Bancada federal
Já em relação à coordenação da bancada federal capixaba, atualmente liderada pelo deputado federal Da Vitória (PP), o governador afirmou que não tem nenhuma posição a respeito e disse que deve sair uma decisão a respeito nos próximos dias. Casagrande acrescentou que não vai interferir no assunto, pois entende que é uma posição da própria bancada.