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Líder do governo

Casagrande quer Dary Pagung na liderança do governo na Assembleia do ES

Governador do Estado quer manter atual líder do governo na função por ter boa relação com os demais parlamentares, até mesmo os de oposição
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

06 fev 2023 às 16:58

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 16:58

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que quer manter o deputado estadual Dary Pagung (PSB) na liderança do governo do Estado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ele foi o líder do governo na legislatura anterior, encerrada no último dia 31 de janeiro.
Em entrevista à imprensa concedida nesta segunda-feira (6), Casagrande afirmou que Dary só não será o seu líder no Legislativo estadual “a não ser que não queira permanecer ou queira cumprir outra tarefa”. “O líder do governo continua sendo o Dary, mas é um assunto que vou tratar com ele, pois não tratei nesta legislatura”, completou o governador.
Deputados tomam posse na Assembleia Legislativa do ES
Deputado Dary Pagung deve permanecer na função de líder do governo na Assembleia Crédito: Fernando Madeira
Dary Pagung está no seu quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa e foi responsável por organizar o bloco de deputados protocolado após a eleição da Mesa Diretora, no último dia 1º, com a participação de representantes das mais diversas siglas. Esse bloco servirá para tratar da distribuição de espaços nas comissões permanentes da Casa e, conforme antecipou a colunista Letícia Gonçalves, os deputados estaduais Tyago Hoffmann (PSB) e Mazinho dos Anjos (PSDB) devem comandar as comissões mais cobiçadas, de Finanças e Justiça, respectivamente.
Além de ser correligionário do governador, Dary conta com o respeito dos colegas pelo tratamento cordial que tem mantido com os demais parlamentares desde a legislatura anterior, inclusive com os da oposição. Na última sexta-feira (4), a reportagem de A Gazeta o questionou sobre eventual pretensão de assumir alguma comissão na Assembleia Legislativa, mas Dary respondeu que ainda estava analisando o assunto.
Casagrande quer Dary Pagung na liderança do governo na Assembleia do ES
Depois da afirmação de Casagrande de que quer mantê-lo como líder do governo, o deputado não atendeu às ligações. A assessoria dele informou que ele estava ouvindo os deputados sobre a distribuição de vagas nas comissões. Assim que der retorno, este texto será atualizado.

Bancada federal

Já em relação à coordenação da bancada federal capixaba, atualmente liderada pelo deputado federal Da Vitória (PP), o governador afirmou que não tem nenhuma posição a respeito e disse que deve sair uma decisão a respeito nos próximos dias. Casagrande acrescentou que não vai interferir no assunto, pois entende que é uma posição da própria bancada.

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