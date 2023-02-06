Em entrevista à imprensa concedida nesta segunda-feira (6), Casagrande afirmou que Dary só não será o seu líder no Legislativo estadual “a não ser que não queira permanecer ou queira cumprir outra tarefa”. “O líder do governo continua sendo o Dary, mas é um assunto que vou tratar com ele, pois não tratei nesta legislatura”, completou o governador.

Deputado Dary Pagung deve permanecer na função de líder do governo na Assembleia Crédito: Fernando Madeira

Além de ser correligionário do governador, Dary conta com o respeito dos colegas pelo tratamento cordial que tem mantido com os demais parlamentares desde a legislatura anterior, inclusive com os da oposição. Na última sexta-feira (4), a reportagem de A Gazeta o questionou sobre eventual pretensão de assumir alguma comissão na Assembleia Legislativa, mas Dary respondeu que ainda estava analisando o assunto.

Your browser does not support the audio element. Casagrande quer Dary Pagung na liderança do governo na Assembleia do ES

Depois da afirmação de Casagrande de que quer mantê-lo como líder do governo, o deputado não atendeu às ligações. A assessoria dele informou que ele estava ouvindo os deputados sobre a distribuição de vagas nas comissões. Assim que der retorno, este texto será atualizado.

Bancada federal