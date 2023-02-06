Quem vai comandar as comissões mais importantes da Assembleia do ES

Plenário da Assembleia Legislativa durante a eleição da Mesa Diretora, em 1º de fevereiro de 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

Os deputados estaduais de primeiro mandato Tyago Hoffmann (PSB) e Mazinho dos Anjos (PSDB) vão comandar, respectivamente, as comissões de Finanças e Justiça da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A informação é do próprio Mazinho. Além das presidências dessas comissões, ele ainda contou, nesta segunda-feira (6), que deve ser o vice no colegiado de Finanças e Hoffmann, o vice de Justiça.

A composição das comissões temáticas da Casa é definida por meio de acordo entre os próprios deputados e considera também o tamanho das bancadas ou blocos partidários. Vez ou outra, entretanto, o governo dá uma forcinha.

Mazinho e Hoffmann são aliados do governador Renato Casagrande (PSB). Vandinho também, mas os dois primeiros são mais próximos ao socialista.

Hoffmann foi um dos homens fortes da gestão estadual no mandato anterior de Casagrande, uma espécie de supersecretário. Nesta segunda, o governador afirmou apenas que foi informado sobre a pretensão do correligionário de comandar a comissão de Finanças.

"(Tyago Hoffmann) tem interesse em ser presidente da Comissão de Finanças. Já registrou isso para o deputado Marcelo Santos (presidente da Assembleia Legislativa). Ele registrou para o David (Diniz, secretário da Casa Civil), que me relatou que é esse o interesse dele, mas é um assunto que eles estão tratando dentro da Assembleia", ponderou o chefe do Executivo.

A rigor, primeiro são definidos os membros de cada comissão temática. Após a instalação formal dos grupos, cada colegiado elege quem vai ser presidente, vice e assim por diante.

Nos bastidores, contudo, isso é combinado antes. O novato Bruno Resende (União Brasil), que é médico, por exemplo, deve comandar a Comissão de Saúde da Assembleia.

A comissão de Segurança é outra bastante disputada. O deputado Danilo Bahiense (PL) afirmou à coluna, no último dia 1º , que já havia acordado com Marcelo Santos que presidiria o colegiado.

Denninho Silva (União Brasil), porém, de acordo com Mazinho, também quer o posto. Para a Comissão de Agricultura, estão no páreo Janete de Sá (PSB), Adilson Espíndula (PDT) e Lucas Scaramussa (Podemos).

Cada deputado pode ser membro de até quatro comissões temáticas.