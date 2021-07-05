Casagrande presta contas à Assembleia nesta terça-feira (6)

A sessão, marcada para 15h, acontece de maneira híbrida, com alguns deputados participando virtualmente e outros de forma presencial. Eles vão poder fazer perguntas ao governador em ordem alfabética. Casagrande, por sua vez, pode levar até 10 integrantes do governo ao plenário, seguindo regras de distanciamento social definidas pela Casa.

De acordo com a Constituição Estadual, o governador tem que prestar contas do ano em exercício até o dia 30 de abril do ano seguinte. Caso isso não ocorra, pode figurar crime de responsabilidade. Segundo o Legislativo, apesar de não ter ido até o plenário, Casagrande apresentou os documentos dentro do prazo para análise.