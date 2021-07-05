Casagrande presta contas à Assembleia nesta terça-feira (6)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), vai à Assembleia Legislativa nesta terça-feira (6) para prestar contas do mandato referente ao ano de 2020. A prestação estava marcada para acontecer em fevereiro, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Na época, os parlamentares trabalhavam de forma remota.
A sessão, marcada para 15h, acontece de maneira híbrida, com alguns deputados participando virtualmente e outros de forma presencial. Eles vão poder fazer perguntas ao governador em ordem alfabética. Casagrande, por sua vez, pode levar até 10 integrantes do governo ao plenário, seguindo regras de distanciamento social definidas pela Casa.
De acordo com a Constituição Estadual, o governador tem que prestar contas do ano em exercício até o dia 30 de abril do ano seguinte. Caso isso não ocorra, pode figurar crime de responsabilidade. Segundo o Legislativo, apesar de não ter ido até o plenário, Casagrande apresentou os documentos dentro do prazo para análise.
Casagrande presta contas à Assembleia nesta terça-feira
A data da prestação para esta terça-feira foi acordada entre o líder do governo, deputado Dary Pagung (PSB), e o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos).
A prestação de contas referente a 2019 também foi adiada por causa da pandemia e aconteceu só em dezembro. Na ocasião, Casagrande disse que já tinha um plano de imunização contra a Covid-19 elaborado no Estado e anunciou a realização de um concurso para policiais militares, civis e bombeiros em 2021.
No ano passado, parlamentares evitaram entrar em rota de colisão com o governador durante a prestação de contas. As principais alfinetadas vieram dos deputados de oposição Capitão Assumção (Patriota) e Carlos Von (Avante).
Recentemente, o governo tem sido alvo de críticas e debates na Casa, devido à Operação Volátil, deflagrada pela Polícia Federal em junho para investigar compra de álcool em gel pelo Estado. Alguns parlamentares até tentaram se articular para instalar uma CPI, mas não houve número suficiente de assinaturas.